Rechaza Canirac alza en el ISN y licencia de alcoholes

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Kathia Guajardo, rechazó el aumento al Impuesto Sobre la Nómina (ISN) y también el de la licencia de alcoholes.

La presidenta acudió al Congreso del Estado a entregar una advertencia económica y social, la cual se hizo en base a datos de la operatividad de quienes pertenecen a la Canirac.

“Emitimos el rechazo ante el aumento desmedido en licencias para el consumo de alcohol y venimos a pedir que nos den una mesa de trabajo para dialogar y para discutir el rechazo desmedido de dos, hasta tres veces más”, dijo la presidenta.

Se advirtió que al duplicar o triplicar estos costos tendría un impacto económico severo, pues se afectarían más de 20 mil unidades económicas, en su mayoría PyMEs, y pondría en riesgo alrededor de 360 mil empleos directos e indirectos.

El sector expuso que aumentos de esta magnitud podrían elevar la informalidad hasta un 33%, provocar una caída de hasta 22% en la inversión y reducir el consumo en restaurantes y centros de entretenimiento.

Indicaron que el impacto sería especialmente delicado ante la proximidad del Mundial 2026, evento que requiere certidumbre regulatoria, competitividad y estabilidad para atraer turistas e inversión.

Las cámaras solicitaron la instalación de una mesa de trabajo con el Congreso y el Gobierno estatal para analizar alternativas que permitan recaudar sin afectar la operación de los negocios ni perjudicar la economía de miles de familias.

Así mismo, señalaron que no buscan frenar la facultad recaudatoria del Estado, sino construir un esquema equilibrado que mantenga viables a los establecimientos, proteja el empleo y evite el cierre de empresas.

