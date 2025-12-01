Cerrar X
nl_titular_canirac_aec5c2fa29
Nuevo León

Rechaza Canirac alza en el ISN y licencia de alcoholes

La titular de Canirac, Kathia Guajardo, alertó que los aumentos afectarían a miles de negocios y empleos y solicitaron una mesa de diálogo

  • 01
  • Diciembre
    2025

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Kathia Guajardo, rechazó el aumento al Impuesto Sobre la Nómina (ISN) y también el de la licencia de alcoholes.

La presidenta acudió al Congreso del Estado a entregar una advertencia económica y social, la cual se hizo en base a datos de la operatividad de quienes pertenecen a la Canirac.

“Emitimos el rechazo ante el aumento desmedido en licencias para el consumo de alcohol y venimos a pedir que nos den una mesa de trabajo para dialogar y para discutir el rechazo desmedido de dos, hasta tres veces más”, dijo la presidenta.

Se advirtió que al duplicar o triplicar estos costos tendría un impacto económico severo, pues se afectarían más de 20 mil unidades económicas, en su mayoría PyMEs, y pondría en riesgo alrededor de 360 mil empleos directos e indirectos.

nl-titular-canirac.jpeg

El sector expuso que aumentos de esta magnitud podrían elevar la informalidad hasta un 33%, provocar una caída de hasta 22% en la inversión y reducir el consumo en restaurantes y centros de entretenimiento.

Indicaron que el impacto sería especialmente delicado ante la proximidad del Mundial 2026, evento que requiere certidumbre regulatoria, competitividad y estabilidad para atraer turistas e inversión.

Las cámaras solicitaron la instalación de una mesa de trabajo con el Congreso y el Gobierno estatal para analizar alternativas que permitan recaudar sin afectar la operación de los negocios ni perjudicar la economía de miles de familias.

Así mismo, señalaron que no buscan frenar la facultad recaudatoria del Estado, sino construir un esquema equilibrado que mantenga viables a los establecimientos, proteja el empleo y evite el cierre de empresas.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_samuel_taqueria_dua_lipa_16ddc58331
Visita Samuel García taquería de Dua Lipa en Ciudad de México
Foto_3_Arranca_la_Navidad_en_Juarez_con_el_encendido_del_pino_navideno_539351d39f
Arranca Juárez la temporada navideña con encendido del pino
drtwe_7fe0625463
Celebra Salinas Victoria posada para adultos mayores
publicidad

Últimas Noticias

inter_ice_la_ce383a2d33
Arrestan a hombre que lanzó molotov al edificio del ICE en LA
Whats_App_Image_2025_12_02_at_10_21_17_PM_7321eb8cd4
Govea Orozco rinde protesta como nuevo fiscal estatal
Lupita_Jones_84fb9b4287
Afirma Lupita Jones que Miss Universo 'perdió el rumbo'
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
511ac050_c50e_4a3e_af05_00e0d724a416_babb75136e
Ofertaba pirotecnia en redes dueño de casa en Pesquería
rector_gira_2025_espana_egresados_uanl_2_21f8f93b6e
UANL conecta con sus egresados europeos en España y Reino Unido
publicidad
×