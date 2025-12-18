Podcast
Nuevo León

Recibe Agua y Drenaje calificación crediticia AA-

Esta estabilidad refleja una trayectoria sostenida en la gestión del organismo, permitiéndole navegar fluctuaciones económicas sin comprometer su integridad

  • 18
  • Diciembre
    2025

La agencia calificadora HR Ratings ratificó la calificación crediticia de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) en "AA-" con Perspectiva Estable. Este grado de inversión reconoce la sólida administración financiera y el manejo responsable de la deuda por parte de la institución paraestatal.

De acuerdo con el reporte de la evaluadora, las métricas actuales de AyD se sitúan en un nivel de alta calidad crediticia. Esto garantiza una seguridad significativa para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones financieras, incluso frente a posibles escenarios económicos adversos.

Fortalezas Financieras y Gestión Estratégica

La ratificación se fundamenta en varios pilares clave ejecutados por la Dirección de Finanzas del organismo:

AyDOctubre02.jpg

  • Refinanciamiento Exitoso: Se logró reestructurar la totalidad de la deuda vigente bajo condiciones financieras más favorables.
  • Endeudamiento Responsable: La institución mantiene niveles de deuda razonables y alineados con sus proyectos de inversión estratégica.
  • Eficiencia Comercial: AyD destaca por un desempeño superior al promedio de otros organismos similares evaluados por la agencia.
  • Disciplina en el Gasto: Se reportó un balance operativo positivo gracias a políticas de ahorro y contención de costos recurrentes.

Perspectiva a Futuro

HR Ratings señaló que la Perspectiva Estable sugiere que la calificación se mantendrá firme en un horizonte de 6 a 18 meses. Esta estabilidad refleja una trayectoria sostenida en la gestión del organismo, permitiéndole navegar fluctuaciones económicas sin comprometer su integridad financiera.

"Con esta ratificación, Agua y Drenaje de Monterrey se consolida como uno de los organismos públicos descentralizados mejor calificados de México, manteniendo la máxima nota de 'AAA' en todos sus créditos individuales."

Este estatus no solo refuerza el papel de AyD como una institución emblemática para Nuevo León, sino que también le otorga acceso a condiciones financieras competitivas para continuar con el desarrollo de infraestructura hídrica en el estado.

Para los interesados en el análisis técnico, el documento completo de la agencia está disponible en el sitio oficial de HR Ratings.


