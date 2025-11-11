Cerrar X
Nuevo León

Recibe Irene Vallejo el Premio Nuevo León Alfonso Reyes

La escritora recibió el premio por su capacidad para transformar la visión de los libros, la historia y la lectura en una ceremonia encabezada por Samuel García

  • 11
  • Noviembre
    2025

La destacada escritora española Irene Vallejo recibió el Premio Nuevo León Alfonso Reyes por su capacidad para transformar la visión sobre los libros, la historia y la lectura.

El gobernador Samuel García Sepúlveda encabezó la ceremonia de entrega del premio resaltando que este galardón es una reafirmación del compromiso del Estado con la cultura.

"Es privilegio reconocer a una persona que ha dedicado su vida a lo más valioso que tenemos como humanidad: la palabra, el pensamiento, la imaginación y la memoria. "Al igual que el regiomontano universal Alfonso Reyes, este premio es orgullosamente regio, pero dialoga con el mundo entero", declaró el gobernador.

WhatsApp Image 2025-11-11 at 8.04.27 PM.jpeg

García Sepúlveda subrayó que la obra de Vallejo recuerda que los libros son más que simples objetos; son espacios de libertad, pensamiento y memoria colectiva.

La escritora galardonada, Irene Vallejo, agradeció el honor de recibir el premio y reconoció a las autoridades por impulsar y celebrar las aportaciones intelectuales de las mujeres.

El mandatario aseguró que su administración está trabajando para que los derechos culturales se conviertan en "realidades visibles" desde la Constitución, con una visión enfocada en la infancia.

"Queremos que Nuevo León sea primer lugar en todo, también en cultura, en pensamiento crítico, en formación de lectores, en acceso a los libros y en contacto con el arte", afirmó García Sepúlveda.

"Estamos convencidos de que fomentar la lectura es sembrar una cultura de la paz", agregó.

WhatsApp Image 2025-11-11 at 8.05.12 PM.jpeg

El Premio Nuevo León “Alfonso Reyes” es un esfuerzo conjunto del Gobierno del Estado y las cuatro universidades más importantes de la entidad (UANL, Tecnológico de Monterrey, UDEM y UR).

Melissa Segura Guerrero, Secretaria de Cultura, agradeció el apoyo del Gobernador y señaló que el premio fortalece el espíritu de la comunidad. 

"Cuando celebramos a una escritora como Irene Vallejo, conmemoramos junto a ella y gracias a ella el valioso y profundo reconocimiento de nuestra condición humana", expresó.

WhatsApp Image 2025-11-11 at 8.04.41 PM.jpeg

Por su parte, Ricardo Marcos, Secretario Técnico de CONARTE, destacó que, aunque el premio no es de género, se ha buscado desde un inicio visibilizar la gran labor creativa de la mujer en las letras y el humanismo.

En el presídium estuvieron presentes el Secretario General de la UANL, Mario Alberto Garza; el rector del Tecnológico de Monterrey, Juan Pablo Murra Lascuráin; la decana de la Facultad de Educación y Humanidades de la UDEM, Emma Palmer Cantón; y el rector de la Universidad Regiomontana, Ángel Casán Marcos.


