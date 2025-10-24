Cerrar X
Nuevo León

Recibe Miguel Flores a cónsul de Canadá para fortalecer relación

Flores Serna afirmó que este encuentro fue productivo y resaltó la importancia de tener constante diálogo con los representantes diplomáticos de todo el mundo

  • 24
  • Octubre
    2025

El secretario general de Gobierno, Miguel Flores, recibió este viernes en Palacio de Gobierno a la cónsul general de Canadá en Nuevo León, Annabelle Larouche, esto para presentarle los proyectos que tiene el estado para fortalecer el desarrollo económico y la captación de inversión extranjera.

Flores Serna afirmó que este encuentro fue muy productivo y resaltó la importancia de tener constante diálogo con los representantes diplomáticos de todo el mundo para seguir posicionado a la entidad como el referente económico de México.

“Muy buena reunión con Annabelle Larouche, Cónsul de Canadá en Nuevo León. Un gusto recibirla aquí en Palacio. Como siempre lo he dicho: las puertas estarán abiertas para quienes busquen lo mejor para nuestro estado”, expresó el funcionario.

Esta visita se suma a las que tuvieron los representantes diplomáticos de Colombia, España y Estados Unidos con el secretario general de gobierno, reuniones en las que promueve las oportunidades que hay para crecer en Nuevo León tanto para empresas, como para la población.


