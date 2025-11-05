Reciben familias de 'El Fraile' escrituras tras 30 años de espera

Después de más de 30 años de lucha, decenas de familias de El Fraile recibieron las escrituras de sus viviendas gracias a la gestión del Gobierno Municipal de García, encabezado por el alcalde Manuel Guerra Cavazos.

Durante el acto celebrado este 3 de noviembre, el edil entregó oficialmente los documentos que consolidan la propiedad legal de los terrenos en el Polígono Uno, acompañado por autoridades municipales y federales.

“Hoy es un día histórico. Ustedes lucharon durante décadas por lo que hoy es suyo: la certeza jurídica de su hogar”, expresó Guerra Cavazos, quien también rindió homenaje a los vecinos fallecidos que iniciaron la gestión.

El director de Tenencia de la Tierra, Franco Ochoa, recordó que este proyecto fue una de las primeras instrucciones del alcalde.

“Fue un encargo directo del presidente municipal desde el minuto uno, y me llena de orgullo haberlo logrado antes de cerrar el año”, declaró.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, David Caballero Sánchez, destacó que este logro representa no solo un trámite legal, sino también la culminación de una lucha comunitaria.

“Hoy se cumple una promesa más del alcalde Manuel Guerra Cavazos. Felicito a todas las familias que nunca se rindieron”, afirmó.

El evento contó con la presencia del Mtro. Geraldo Emanuel Torres Flores, representante del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), quien reconoció la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para concretar la entrega.

