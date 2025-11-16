Reconoce Igualdad proyectos universitarios contra el hambre

La Secretaría de Igualdad e Inclusión reconoció a jóvenes universitarios que destacaron por sus propuestas para enfrentar los retos alimentarios del estado, durante la entrega de la edición 2025 del Premio a la Innovación Social Hambre Cero.

El certamen forma parte de la estrategia estatal enfocada en fortalecer el liderazgo juvenil e incentivar iniciativas orientadas a combatir la inseguridad alimentaria en Nuevo León.

En esta sexta edición participaron 29 proyectos desarrollados por 87 estudiantes de diversas instituciones de educación superior.

Las propuestas se centraron en la creación de soluciones prácticas e innovadoras que contribuyan a disminuir el hambre y mejorar las condiciones alimentarias en comunidades vulnerables.

La titular de la dependencia, Martha Herrera, destacó el compromiso de los participantes y subrayó que la estrategia Hambre Cero ha expandido su cobertura gracias al trabajo conjunto entre gobierno, universidades, organizaciones civiles y empresas aliadas.

Herrera detalló que la colaboración multisectorial ha permitido invertir más de 3 mil 100 millones de pesos en acciones dirigidas a combatir la carencia alimentaria, lo que ha beneficiado a más de 450 mil personas.

Sin embargo, señaló que aún existen alrededor de 150 mil habitantes en el estado que continúan enfrentando dificultades para acceder a una alimentación adecuada.

“En el momento que nos sumamos como gobierno, logramos masificar el impacto, tanto de la estrategia territorial como de los recursos, llevamos invertidos más de 3 mil 100 millones de pesos en la estrategia Hambre Cero Nuevo León. Hemos logrado atender a más de 450 mil personas, todavía hoy en día hay 150 mil personas en Nuevo León que se van a dormir con hambre o que tienen una alimentación inadecuada”, informó la funcionaria.

La iniciativa se lleva a cabo en coordinación con el Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey, la Universidad de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Regiomontana y el Tecnológico de Monterrey, instituciones que respaldan la participación estudiantil en proyectos con impacto social.

En esta edición, el primer lugar fue otorgado al proyecto Chococus y Titicus de la Universidad Autónoma de Nuevo León, mientras que el segundo sitio correspondió a la iniciativa Bioestimulante de microalgas para una agricultura sostenible, también de la UANL, el tercer lugar fue para el proyecto ¿Dónde Donó NL? de la Universidad de Monterrey.

Durante el evento, Enrique Gómez Junco, presidente de la Red Nacional de Bancos de Alimentos de México, resaltó la importancia de fomentar alianzas entre sociedad civil, academia y autoridades gubernamentales para impulsar soluciones efectivas a los desafíos alimentarios del país.

El premio incluye capital semilla para que los equipos ganadores puedan avanzar en el desarrollo y ejecución de sus propuestas.

A la ceremonia asistieron también Dulce Alejandre Mora, subsecretaria de Protección Social y Oportunidades, y José Antonio Vázquez Acevedo, coordinador general de la Ruta de Protección Social.

