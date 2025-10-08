Cerrar X
Nuevo León

Reconoce Miguel Flores logros de Samuel García durante su gestión

De acuerdo con el secretario General, el 81% de aprobación es resultado de que, durante la gestión de Samuel García, no se ha dejado de trabajar

  • 08
  • Octubre
    2025

El secretario general de Nuevo León, Miguel Ángel Flores Serna, felicitó al gobernador Samuel García por los logros alcanzados durante sus cuatro años como mandatario estatal.

“Hoy despertamos con una excelente noticia: 81% de las y los neoloneses aprueban el trabajo del gobernador Samuel García. Jamás en la historia de nuestro estado habíamos tenido un gobernador con esta aprobación en la recta final del sexenio”, aseguró.

De acuerdo con Miguel Flores, este nivel de aprobación es resultado de que, durante la gestión de Samuel García, no se ha dejado de trabajar.

Además, resaltó que durante su gestión se ha hecho “lo que nadie pudo o quiso hacer en 40 años”.

“Solucionamos la crisis del agua, estamos renovando por completo el transporte público, construyendo dos líneas del Metro al mismo tiempo y, además, convertimos a la Nueva Fuerza Civil en la mejor policía de todo México”, expresó.

El secretario general también afirmó sentirse contento y orgulloso de formar parte del equipo del gobernador.


