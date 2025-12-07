Podcast
Nuevo León

Reconoce Miguel Flores operativos decembrinos en Nuevo León

El Gobierno de Nuevo León intensificó acciones de prevención y operativos especiales para proteger a la población durante la temporada decembrina

  • 07
  • Diciembre
    2025

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, destacó las acciones y operativos que Protección Civil de Nuevo León implementa en esta temporada decembrina para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

Señaló que la prioridad estatal es reforzar medidas preventivas para que las familias disfruten las fiestas con tranquilidad.

Acompañamiento a peregrinos

Flores Serna subrayó el operativo especial de acompañamiento y prevención dirigido a los peregrinos que se movilizan rumbo al Santuario de Guadalupe por las celebraciones del 12 de diciembre.

Brigadas y monitoreo permanente buscan evitar incidentes entre los miles de feligreses que recorren largas distancias.

Atención por frente frío

El funcionario reconoció también el operativo carrusel aplicado durante el paso del frente frío número 17.

En este dispositivo se brindó atención a personas en situación de vulnerabilidad y apoyo a quienes permanecen en exteriores de hospitales públicos, ante las bajas temperaturas.

Llamado a evitar pirotecnia

Flores Serna hizo un llamado a la población para evitar el uso de pirotecnia, al advertir los riesgos y accidentes que cada año se registran y que pueden prevenirse.

Señaló que estos materiales representan peligro para las familias y generan afectaciones ambientales.

El Gobierno de Nuevo León mantiene vigilancia permanente, atención de emergencias y dispositivos de respuesta inmediata para actuar ante cualquier eventualidad típica de esta época de alta movilidad. 


