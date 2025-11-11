Cerrar X
Nuevo León

Reconoce Samuel al magisterio por 4 primeros lugares en educación

Samuel García felicitó al magisterio por los logros educativos alcanzados, destacando que el estado obtuvo cuatro primeros lugares a nivel nacional

  • 11
  • Noviembre
    2025

Durante la inauguración del Encuentro Pedagógico 2025 “Encuentro para la Planeación Didáctica por Proyectos”, el gobernador Samuel García aprovechó el espacio para felicitar y agradecer al magisterio de Nuevo León por los logros obtenidos en educación, al destacar que el estado alcanzó cuatro primeros lugares a nivel nacional, una cifra nunca antes registrada. 

Ante docentes reunidos en el auditorio Timoteo L. Hernández, en la colonia Valle de Chapultepec del municipio de Guadalupe, el mandatario compartió los avances que, dijo, son resultado del compromiso y esfuerzo de los maestros. 

El primero fue que Nuevo León redujo la deserción escolar. “Aquí estoy, metiche, pero con buenas noticias: este año en educación sacamos cuatro primeros lugares que nunca habíamos tenido. 

El primero, el que más me enorgullece, es que fuimos el estado que más redujo la deserción escolar y somos el estado que más redujo la no escolaridad de todo el país, y eso ha sido gracias a ustedes”, expresó el gobernador. 

García Sepúlveda también destacó que Nuevo León obtuvo primer lugar en primera infancia, gracias al modelo de estancias y guarderías impulsado por su administración. “Sacamos primer lugar en primera infancia. 

El modelo que echamos a andar de estancias, de guarderías. Este año también en todo México sacamos primer lugar en educación vial, y otro gran dato es que somos primer lugar en México con la población activa”, añadió. 

El evento contó con la presencia del secretario de Educación estatal, Juan Paura, además de autoridades educativas y representantes sindicales.


