Reconocen a defensores públicos con más de 25 años de servicio

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores, rindió homenaje a los Defensores Públicos de Nuevo León que cumplieron más de 25 años en funciones, reconociendo su labor en favor de la justicia.

“El objetivo de esta tarde es reconocer el trabajo de quienes hacen posible la justicia para todas y todos nosotros. Servidoras y servidores que, con su experiencia, han construido un legado en la defensa de los derechos de los neoleoneses”, declaró Flores Serna.

El funcionario agradeció a los defensores por ser el puente entre los ciudadanos y sus derechos, y destacó que el Gobierno de Nuevo León ha apostado por un sistema de justicia más accesible, humano y eficiente.

“Ser defensor público es estar ahí, frente a quien no tiene a nadie más. Es proteger con la ley en la mano a quienes por alguna razón no pueden hacerlo. Y por eso, desde el Gobierno del Estado, les decimos: muchísimas gracias a todos ustedes”, expresó.

Flores Serna subrayó la importancia de continuar fortaleciendo la defensoría pública, modernizando procesos, capacitando al personal y acercando sus servicios a cada rincón del estado.

“Muchas felicidades por seguir defendiendo con orgullo lo que nos une: la justicia y el servicio de todos los demás”, concluyó.

Comentarios