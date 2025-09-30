Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_30_at_2_59_54_PM_28a84e9954
Nuevo León

Reconocen a elementos de Escobedo en el Congreso Local 

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes resaltó que el nivel de sus elementos es igual al de San Pedro, que es el municipio con mejor percepción de seguridad

  • 30
  • Septiembre
    2025

Tres elementos de la Policía Municipal de Escobedo fueron reconocidos por el Congreso del Estado con la medalla de honor “Fray Servando Teresa de Mier”, por actos de heroísmo que han ayudado a salvar cientos de vidas. 

La medalla es de categoría social, cultural y educativa, se entregó a los policías Evelyn Yamileth Mata Moreno, Ángel Omar Pecina Ramos y a la policía Deyra Guadalupe Figueroa Flores. 

En entrevista, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes dijo que todo era merito de los policías y resaltó que el nivel de sus elementos es igual al de San Pedro, que es el municipio con mejor percepción de seguridad en el país. 

WhatsApp Image 2025-09-30 at 2.59.54 PM (1).jpeg

“Estas medallas no son un mérito del alcalde, son méritos de los policías que actuaron en cumplimiento con su deber, que están capacitados para eso, de eso me puedo preciar, de que nuestro policías están capacitados internacionalmente, están capacitados para actuar en contingencias como para ayudar a salvar la vida de un bebé, otra persona que peligraba su vida en un incendio y pues estamos muy orgullosos de los policías. 

“Nosotros tenemos en el centro de la política de la corporación al policía, que sean bien pagados, en los últimos años hemos aumentado el salario en un 10%, tenemos premios y recompensas por este tipo de acciones, tenemos la tecnología, drones de última generación, centro virtual de tiro, las mejores patrullas, como en San Pedro, así de sencillo”, dijo el alcalde. 

Los tres elementos fueron reconocidos por diferentes actos, Evelyn Mata ayudó a atender a una ciudadana en labor de parto, mientras que Ángel Pecina y Deyra Figueroa rescataron a dos mujeres en un incendio en una tienda de conveniencia.

Así mismo, otras cuatro personas también recibieron una medalla, entre ellos Eduardo Pérez Tijerina doctor en Física de Materiales, investigador y fundador del primer laboratorio de nanociencias y nanotecnologías, pues a través de su trabajo ha habido servicios de telemedicina, internet de alta velocidad y apoyos a la Protección Civil en prevención e desastres al sur del estado. 

Los demás galardonados fueron María Guzmán doctora en derecho constitucional, Minerva Martínez, miembro de número del Ilustre Nacional del Colegio de Abogados de México y Eduardo Díaz Muñoz, director de orquesta por más de 50 años y con más de 39 grabaciones discográficas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

037fe204_f466_4558_9f2a_e7368eeb783d_6d705ba9ac
Autoridades ejecutan desalojo en colonia 23 de Marzo en Reynosa
b42f6a61_522f_4968_9381_daf6092d1bd9_5786a9455c
Fatal accidente en Vista Hermosa cobra la vida de un motociclista
dw3q_c4ff3d5cd1
Venezuela celebra la Navidad en medio de tensiones con EUA
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_39_091c1f496a
Anuncian documental sobre la etapa berlinesa de David Bowie
7afec31e_876a_40de_95a8_0b7df37f8d60_08dff17a95
Tendrán municipios que homologar ley antichoquecitos
EH_UNA_FOTO_38_9449e49965
El Museo del Prado exhibe un enconchado de la Virgen de Guadalupe
publicidad

Más Vistas

finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
Miguel_Flores_e530869daf
Será carretera Interserrana motor estratégico para NL: Flores
EH_DOS_FOTOS_492fb90fc2
Apps de reparto encarecen la comida hasta en un 100%
publicidad
×