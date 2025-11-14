Reconocen a Escobedo como ejemplo del Plan México

El municipio de Escobedo, encabezado por el alcalde, Andrés Mijes, fue reconocido como un ejemplo del Plan México, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, esto durante el dálogo “Inversiones en Infraestructura y Servicios”, celebrado este jueves.

El foro fue encabezado por el edil y el diputado federal, Alfonso Ramírez Cuéllar, con el propósito central de generar acuerdos que fortalezcan la coordinación entre el Estado Mexicano, la iniciativa privada y los municipios.

Ramírez Cuéllar explicó que el Plan México se establece como la columna vertebral de la nueva política nacional de inversión y desarrollo, detallando que esta estrategia busca articular proyectos, recursos y territorios para impulsar un crecimiento sostenido con visión social.

Por su parte, Mijes subrayó que el Plan México se basa en crecimiento con justicia, inversión estratégica y modernización productiva.

Destacó que estos objetivos solo se concretan cuando existen condiciones favorables para la inversión y la generación de empleo, ejemplificando que esto ocurre cuando una empresa "abre sin trabas", un complejo industrial inicia a tiempo o un proyecto recibe permisos oportunos. Estas condiciones, afirmó, ya se experimentan en Escobedo gracias al modelo de la 4T Norteña.

"La nueva etapa del desarrollo nacional que plantea la doctora Sheinbaum no es ajena a Nuevo León; por el contrario, es una etapa con la que ustedes, los capitanes y líderes de la economía norteña sí pueden identificarse plenamente,” expresó Mijes, haciendo un llamado a los empresarios de la región.

El edil escobedense expuso que la aplicación de tecnología ha sido clave para potenciar las inversiones y generar recursos adicionales destinados al desarrollo comunitario.

Esta visión innovadora se traduce, según el alcalde, en infraestructura más eficiente, servicios públicos de mayor calidad y un entorno con mayor certeza para las empresas.

Mijes aseguró que la visión local de Escobedo “ensambla de manera casi perfecta” con el principio de Crecimiento con Justicia del Plan México.





