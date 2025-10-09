Cerrar X
Nuevo León

Reconocen a Guadalupe como una 'Ciudad Intercultural'

Con esta notable distinción, el municipio se convierte en la segunda metrópoli de América Latina en obtener este reconocimiento

  • 09
  • Octubre
    2025

El municipio de Guadalupe fue distinguido como "Ciudad Intercultural" por el Consejo de Europa, una organización internacional dedicada a la promoción de los derechos humanos. 

Con esta notable distinción, el municipio se convierte en la segunda metrópoli de América Latina en obtener este reconocimiento, posicionándose como un referente de inclusión y respeto.

El alcalde Héctor García recibió el reconocimiento y reafirmó el compromiso de su administración para garantizar que Guadalupe sea una ciudad inclusiva y protectora de los derechos humanos, tanto para sus habitantes como para quienes la visitan.

“Guadalupe siempre estará ocupado por ser una ciudad inclusiva, por tener espacios de accesibilidad total, por decirle a quien llegue a nuestra tierra: ‘Esta es tu casa, sin fronteras'”, externó el edil.

“Que vengan los extranjeros a disfrutar de la fiesta mundialista FIFA y que sepan que los guadalupenses, las y los maestros, los servidores públicos, tenderemos la mano a quienes nos visiten”.

Durante la ceremonia, la administración municipal formalizó una carta de colaboración con la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y la organización Sin Fronteras I.A.P.".

En el marco de este evento, se presentó la cartilla "Derechos Humanos para Personas en Movilidad Humana - FIFA 2026". 

Esta herramienta, elaborada conjuntamente por Sin Fronteras y el gobierno de Guadalupe, busca ser un mecanismo de difusión y sensibilización sobre la protección de los derechos de personas migrantes, refugiadas y desplazadas, antes, durante y después del evento mundialista.

Por su parte, María José Salcedo, coordinadora de Proyecto México de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, felicitó a las autoridades municipales. 

Salcedo afirmó que Guadalupe es un caso único debido a que llevan a la práctica la interculturalidad, destacando la relevancia que el municipio logró en el escenario internacional.

De acuerdo con las autoridades municipales, este reconocimiento destaca el esfuerzo de Guadalupe por garantizar la libertad y el respeto a la diversidad, consolidando su imagen de hospitalidad ante el mundo.


