Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T125704_737_5588d4abba
Nuevo León

Reconocen a voluntarios que sofocaron incendio en Santa Catarina

El ayuntamiento municipal brindó asistencia a los afectados por este siniestro con hospedaje, alimentos y brigadas de salud

  • 31
  • Octubre
    2025

El alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, reconoció a los ciudadanos y cuerpos de auxilio que intervinieron en el incendio causado en un taller mecánico en las colonias Zimix y Jardines, debido a que los esfuerzos fueron clave para evitar una tragedia.

Durante la sesión del cabildo, elementos de Bomberos Nuevo León y Jaguares de Protección Civil Municipal fueron reconocidos por su intervención para sofocar el incendio, así como los ciudadanos Jaime Fabricio Mendoza Loredo y Adrián Sereno Valdez, quienes alertaron a los vecinos sobre el siniestro.

“El siniestro, originado por una mala maniobra con diésel en un taller mecánico, puso en riesgo la vida de varias personas, gracias a los cuerpos de auxilio de Protección Civil y de Bomberos de Nuevo León y también de ciudadanos este incendio pudo controlarse, no pasó a mayores, y  no se perdió ninguna vida”. 

El presidente municipal señaló que, además de las labores de extinción del incendio, el municipio brindó asistencia a los afectados, al ofrecer hospedaje, alimentos y brigadas de salud.

Asimismo, cuadrillas de Servicios realizaron labores de limpieza y restauración en la zona afectada.

Aunado a ello, se ha brindado asesoría jurídica y acompañamiento en la denuncia ante el CODE, con el fin de que el incidente no quede impune y responsabilizar al taller que causó el siniestro.

Los elementos de Protección Civil que fueron reconocidos son: Daniela Reyes Trejo, Luis Alcalá Castro, Jesús Guerrero de la Rosa, Héctor Pérez Uribe y el director de la corporación Israel Contreras Vázquez,  los Bomberos de Nuevo León Evelyn Vázquez García, Andrea Zavala Saucedo de la Estación Central, comandados por Alejandro Zúñiga Alarcón.

También se reconocieron a los tenientes Edgar Ibáñez Hernández y Enrique Guerrero, Erick Lugo González, Alan Elías Jaimes y Francisco Chávez, de la Estación 4 de Bomberos en Santa Catarina y al Teniente Juan Antonio Ramírez Martínez, Omar Alejandro Lugo González y Esteban Hernández Hernández de la Estación 5 de Bomberos en San Pedro.

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_31_at_10_59_22_PM_0406292ca4
Noche de Halloween llena calles de Monterrey con fiesta y dulces
thdsh_578448141d
Inaugura Mijes el Centro LIBRE más grande de México
mty_boletin_avanza_e8ad5f7251
Monterrey impulsa coordinación para proteger a la infancia
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_31_at_10_59_22_PM_0406292ca4
Noche de Halloween llena calles de Monterrey con fiesta y dulces
G4p_Hmke_WIA_At_M7_I_fdde582618
Buscará Fuerza Regia título de la LNBP ante Diablos
G4lo_3bao_A_Axxc5_0261eb1ba0
México propone al APEC un plan ante desafíos de IA y demográficos
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
nl_benito_juares_caso_ysabella_d8b782a81f
Abren juicio penal a exdirector jurídico por caso Ysabella
publicidad
×