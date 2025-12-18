Podcast
Nuevo León

Reconocen la trayectoria de periodistas de Info7 y El Horizonte

La Asociación de Periodistas de Nuevo León y la UANL homenajearon a comunicólogos por su trayectoria y labor informativa en favor de la comunidad

  • 18
  • Diciembre
    2025

La Asociación de Periodistas de Nuevo León A.C. y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) homenajearon a los comunicólogos.

Periodistas de Info7 y El Horizonte fueron reconocidos este miércoles por su trabajo y su trayectoria en favor de la comunidad.

La Asociación de Periodistas de Nuevo León A.C. y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) homenajearon a los comunicólogos en ceremonia en la Biblioteca Universitaria "Raúl Rangel Frías”.

El rector de la UANL, Santos Guzmán López, entregó el Premio Anual de Periodismo "Francisco Cerda Muñoz” y reconocimientos por trayectoria, junto al presidente de la Asociación, Francisco Zúñiga Esquivel.

Los periodistas de Info7 recibieron sus preseas junto a representantes de otros medios de comunicación.

Se destacó el trabajo de los reporteros Gladys Zavaleta y David Cázares, de los camarógrafos Agustín Espinosa y Jonathan Martínez, del productor de Noticias, César López, y del cronista de futbol Héctor Javier Yáñez "El Peine”.

En su mensaje, Zúñiga Esquivel destacó la labor cotidiana de informar y el compromiso con la comunidad.

Condenó las agresiones a los representantes de los medios de comunicación, solo por cumplir con su rol de informar.

El rector Santos Guzmán López resaltó el trabajo de los comunicólogos y su quehacer diario por una mejor sociedad.

Además, agradeció por la difusión de las actividades de la Máxima Casa de Estudios, que es el Alma Mater de muchos de los homenajeados.


