Cerrar X
image00001_4_71711529fd
Nuevo León

Recorre Samuel García avances en obra de Torre Rise

Samuel García supervisó los avances de la construcción de la Torre Rise, un proyecto innovador que promete convertirse en un símbolo arquitectónico

  • 30
  • Septiembre
    2025

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, supervisó los avances de la construcción de la Torre Rise, un proyecto innovador que promete convertirse en un símbolo arquitectónico y turístico de la ciudad.

Acompañado por la Secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez, y el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana (SMPU), José Francisco Ibargüengoytia Borrego, el Mandatario estatal recorrió la obra que contará con acceso directo a la estación Obispado de la nueva Línea 4 del Metro, facilitando la movilidad desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey hacia el centro de la ciudad y el Estadio BBVA.

image00004 (3).jpeg

Durante la visita, se detalló el Plan Maestro de intervención en las avenidas Morones Prieto y Constitución alrededor del Obispado, que incluirá un puente peatonal a nivel de vestíbulo para conectar ambos costados del Río Santa Catarina.

La estructura tendrá 160 metros lineales y permitirá cruzar Morones Prieto, optimizando el flujo de personas mediante rampas de interconexión en la calle Raúl Calderón.

image00003 (4).jpeg

Con una altura de 475 metros, la Torre Rise se convertirá en el rascacielos más alto de América Latina y la decimotercera torre más alta del mundo, superando a las icónicas Torres Petronas de Kuala Lumpur, al Central Park Tower de Nueva York y a la Torre Kingkey en Shenzhen, China.

Los inversionistas prevén concluir la obra antes de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026.

image00002 (4).jpeg

El proyecto también se distingue por sus certificaciones internacionales en sustentabilidad, salud y bienestar, eficiencia energética y manejo de recursos, aplicables a sus áreas de hospitalidad, vivienda y oficinas.

Además, contará con el SkyDeck 360, un mirador de tres niveles diseñado para atraer turismo nacional e internacional.

La Torre Rise no solo transformará el horizonte de Monterrey, sino que consolidará a la ciudad como un referente global en arquitectura, movilidad y desarrollo urbano.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_30_at_8_59_56_PM_92c747ec80
Anuncia Samuel García que ampliará L1 del metro hasta Juárez
5a800d7c_4575_4741_af47_3abbbded29b4_6282286417
Gobernador impulsa desarrollo del sur en aniversario de Agronomía
Whats_App_Image_2025_09_26_at_2_50_15_PM_e4f6ad4aea
Visita Samuel el Tecnoparque Hortícola Fidesur en Galeana
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_39_091c1f496a
Anuncian documental sobre la etapa berlinesa de David Bowie
7afec31e_876a_40de_95a8_0b7df37f8d60_08dff17a95
Tendrán municipios que homologar ley antichoquecitos
EH_UNA_FOTO_38_9449e49965
El Museo del Prado exhibe un enconchado de la Virgen de Guadalupe
publicidad

Más Vistas

finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
Miguel_Flores_e530869daf
Será carretera Interserrana motor estratégico para NL: Flores
EH_DOS_FOTOS_492fb90fc2
Apps de reparto encarecen la comida hasta en un 100%
publicidad
×