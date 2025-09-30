Recorre Samuel García avances en obra de Torre Rise

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, supervisó los avances de la construcción de la Torre Rise, un proyecto innovador que promete convertirse en un símbolo arquitectónico y turístico de la ciudad.

Acompañado por la Secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez, y el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana (SMPU), José Francisco Ibargüengoytia Borrego, el Mandatario estatal recorrió la obra que contará con acceso directo a la estación Obispado de la nueva Línea 4 del Metro, facilitando la movilidad desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey hacia el centro de la ciudad y el Estadio BBVA.

Durante la visita, se detalló el Plan Maestro de intervención en las avenidas Morones Prieto y Constitución alrededor del Obispado, que incluirá un puente peatonal a nivel de vestíbulo para conectar ambos costados del Río Santa Catarina.

La estructura tendrá 160 metros lineales y permitirá cruzar Morones Prieto, optimizando el flujo de personas mediante rampas de interconexión en la calle Raúl Calderón.

Con una altura de 475 metros, la Torre Rise se convertirá en el rascacielos más alto de América Latina y la decimotercera torre más alta del mundo, superando a las icónicas Torres Petronas de Kuala Lumpur, al Central Park Tower de Nueva York y a la Torre Kingkey en Shenzhen, China.

Los inversionistas prevén concluir la obra antes de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026.

El proyecto también se distingue por sus certificaciones internacionales en sustentabilidad, salud y bienestar, eficiencia energética y manejo de recursos, aplicables a sus áreas de hospitalidad, vivienda y oficinas.

Además, contará con el SkyDeck 360, un mirador de tres niveles diseñado para atraer turismo nacional e internacional.

La Torre Rise no solo transformará el horizonte de Monterrey, sino que consolidará a la ciudad como un referente global en arquitectura, movilidad y desarrollo urbano.

