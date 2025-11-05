Reduce Nuevo León homicidios y avanza en ranking nacional

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nuevo León se consolidó como el estado que más posiciones avanzó en la reducción de homicidios dolosos en 2025.

El informe señala que, entre enero y octubre de este año, la entidad pasó del quinto lugar nacional en 2024 al decimocuarto lugar, lo que representa una disminución del 54% en este tipo de delitos.

Reconocen labor de la Mesa de Construcción de Paz

Por su parte, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda celebró los resultados durante la reunión de la Mesa de Construcción de Paz, destacando la coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales como factor clave para el avance en materia de seguridad.

Comentarios