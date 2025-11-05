Cerrar X
Cinta_de_la_escena_del_crimen_1_4feec2822c
Nuevo León

Reduce Nuevo León homicidios y avanza en ranking nacional

Nuevo León avanzó nueve posiciones en el ranking nacional de homicidios dolosos al registrar una reducción del 54% en 2025

  • 05
  • Noviembre
    2025

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nuevo León se consolidó como el estado que más posiciones avanzó en la reducción de homicidios dolosos en 2025.

El informe señala que, entre enero y octubre de este año, la entidad pasó del quinto lugar nacional en 2024 al decimocuarto lugar, lo que representa una disminución del 54% en este tipo de delitos.

WhatsApp Image 2025-11-05 at 12.43.23 PM.jpeg

Reconocen labor de la Mesa de Construcción de Paz

Por su parte, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda celebró los resultados durante la reunión de la Mesa de Construcción de Paz, destacando la coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales como factor clave para el avance en materia de seguridad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_06_T115805_351_e109427605
Vinculan a dos mujeres extranjeras por armas en General Bravo
VICTOR_PEREZ_RECURSOS_4ce6556163
Exige diputado más presupuesto para seguridad en 2026
Whats_App_Image_2025_11_05_at_11_35_01_PM_04f5eda8e4
Prevé NL alcanzar inversiones por $20,000 mdd en 2025
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T135954_105_13029faeb0
Impulsa Nava cercanía de ciudadanía con C4 mediante visitas
EH_CONTEXTO_28_00ad6a57ea
Revisan medidas de seguridad en tiendas ante tragedia en Sonora
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T132812_673_7d3d0aabf7
Monterrey y Dallas comparten estrategias de vigilancia
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_25_37_AM_d94cb799e0
Se cansan de aseguradoras y bloquean Constitución
Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×