Refuerza Escobedo limpieza y mantenimiento de red pluvial

Ante el pronóstico de más lluvias en la entidad, el municipio de Escobedo reforzó las labores de limpieza y mantenimiento en su sistema pluvial.

El objetivo es garantizar el flujo del agua, prevenir inundaciones y salvaguardar a la población, informó el municipio a través de un comunicado.

Desde la noche del martes y a lo largo de este miércoles, personal de la Secretaría de Servicios Públicos desplegó cuadrillas en diversos puntos de la ciudad para liberar alcantarillas y drenajes pluviales.

Dentro del operativo permanente de desazolve, se priorizó la liberación de rejillas en zonas de alto flujo y riesgo de encharcamiento.

Las acciones se concentraron en vialidades como Juárez y Fidel Velázquez, Raúl Salinas y Vía Torreón, Calles Abasolo y Francisco I. Madero y Avenida Barragán.

Estas labores, indicaron, buscan asegurar que el sistema de drenaje funcione de manera óptima para proteger la seguridad de peatones, automovilistas y familias de Escobedo.

El municipio mantiene de forma continua los trabajos de limpieza y desazolve en arroyos y canalones, retirando basura, ramas, lodo y otros desechos que suelen obstruir el paso del agua.

Ante el riesgo, las autoridades realizaron un llamado urgente a la colaboración ciudadana para evitar tirar basura en la vía pública, ya que es el principal factor que incrementa el riesgo de inundaciones. Además de no cruzar ríos, arroyos ni vados si el nivel del agua es alto.

La administración municipal exhortó a la población a reportar cualquier obstrucción en el sistema pluvial o alcantarillado al Centro Integral de Atención Ciudadana de Escobedo (CIACE), al teléfono 81 8384 5901.

Comentarios