Nuevo León

Refuerza Escobedo seguridad con 600 elementos previo al Buen Fin

El municipio de Escobedo desplegó un operativo de seguridad con 600 elementos y 90 unidades para prevenir robos y asaltos durante el Buen Fin

Para prevenir robos, asaltos y cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad o el patrimonio de los ciudadanos, el municipio de Escobedo desplegó un operativo de seguridad con 600 elementos y 90 unidades que se mantendrá activo desde el Buen Fin y hasta después de las fiestas decembrinas.

La presencia policial será en calles, zonas comerciales, cajeros automáticos, bancos y puntos de gran afluencia, con patrullajes reforzados y vigilancia permanente.

“Sabemos que este es un buen momento para realizar compras, para ahorrar y para convivir, y es por eso que hoy reiteramos nuestro compromiso con lo más valioso: su seguridad, su tranquilidad y la protección de su patrimonio”, señaló la directora de Prevención Social de la Policía de Proxpol, Perla Martínez.

El dispositivo se realiza en coordinación con Protección Civil, Fuerza Civil, la Sedena, la Fiscalía del Estado, la Guardia Nacional, así como con la Policía de Proximidad y su nueva división blindada, que recorrerá todo el municipio.

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, destacó que el objetivo es brindar tranquilidad a los ciudadanos durante una temporada de alto movimiento económico y comercial.

“Estamos aquí para que cada persona que cobra su aguinaldo, que sale a comprar un regalo o que abre su negocio desde temprano pueda hacerlo con la certeza de que hay un gobierno municipal que protege”, dijo.

Mijes añadió que la unión entre fuerzas municipales, estatales y federales permitirá que el cierre del año se viva con seguridad en cada colonia y zona comercial del municipio.


