Refuerza Escobedo seguridad con nueva división blindada

Con una inversión de $15 millones de pesos, el municipio de Escobedo presentó este lunes su nueva División Blindada de Táctica y Operación Policial (TOP), integrada por cuatro unidades blindadas, con el objetivo de reforzar la seguridad y brindar mayor protección a los ciudadanos.

El evento fue encabezado por el alcalde Andrés Mijes, quien destacó que esta iniciativa forma parte de la estrategia municipal para construir una paz cívica, basada en la prevención, la profesionalización y el respeto.

“La respuesta a los retos de seguridad no está en la respuesta feroz, está en la respuesta precisa, profesional y contundente. No se trata de crear miedo, sino de crear confianza y respeto”, expresó Mijes, al presentar las nuevas unidades.

El alcalde subrayó que esta nueva división representa el estilo de la “4T norteña”, que busca transformar la seguridad pública con un enfoque humano y cercano a la ciudadanía.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana señaló que esta fuerza refleja una “fuerza moderna, disciplinada y humana”, comprometida con la vida, la ley y la tranquilidad de las familias.

“Esta división es un mensaje: la autoridad de Escobedo no retrocede. La seguridad no se improvisa, se planea”, enfatizó.

Las unidades blindadas operarán principalmente en el libramiento Noreste, zona identificada con mayor incidencia delictiva.

“Queremos inspirar respeto a los delincuentes, no queremos violencia con violencia. Que sepan a qué se atienen”, advirtió Mijes.

Actualmente, la flota cuenta con cuatro vehículos, pero el próximo año se espera duplicar el número de unidades, consolidando así un cuerpo operativo más robusto y preparado para los desafíos en materia de seguridad.





