Cerrar X
IMG_0217_1abc853242
Nuevo León

Refuerza Escobedo seguridad con nueva división blindada

Con una inversión de $15 millones, el municipio presentó cuatro unidades tácticas que patrullarán zonas de alta incidencia delictiva

  • 03
  • Noviembre
    2025

Con una inversión de $15 millones de pesos, el municipio de Escobedo presentó este lunes su nueva División Blindada de Táctica y Operación Policial (TOP), integrada por cuatro unidades blindadas, con el objetivo de reforzar la seguridad y brindar mayor protección a los ciudadanos.

El evento fue encabezado por el alcalde Andrés Mijes, quien destacó que esta iniciativa forma parte de la estrategia municipal para construir una paz cívica, basada en la prevención, la profesionalización y el respeto.

“La respuesta a los retos de seguridad no está en la respuesta feroz, está en la respuesta precisa, profesional y contundente. No se trata de crear miedo, sino de crear confianza y respeto”, expresó Mijes, al presentar las nuevas unidades.

IMG_0184.jpeg

El alcalde subrayó que esta nueva división representa el estilo de la “4T norteña”, que busca transformar la seguridad pública con un enfoque humano y cercano a la ciudadanía.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana señaló que esta fuerza refleja una “fuerza moderna, disciplinada y humana”, comprometida con la vida, la ley y la tranquilidad de las familias.

“Esta división es un mensaje: la autoridad de Escobedo no retrocede. La seguridad no se improvisa, se planea”, enfatizó.

IMG_0204.jpeg

Las unidades blindadas operarán principalmente en el libramiento Noreste, zona identificada con mayor incidencia delictiva.

“Queremos inspirar respeto a los delincuentes, no queremos violencia con violencia. Que sepan a qué se atienen”, advirtió Mijes.

Actualmente, la flota cuenta con cuatro vehículos, pero el próximo año se espera duplicar el número de unidades, consolidando así un cuerpo operativo más robusto y preparado para los desafíos en materia de seguridad.

IMG_0206.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_04_T103900_575_c93ae282c4
Grecia Quiroz asumirá la alcaldía de Uruapan tras asesinato
INFO_7_VERTICAL_9088fb2e89
Se salvan dos menores de incendio en su casa en Monterrey
finanzas_empleo_20fc326552
Economía de NL crece tres veces más rápido que la del país
publicidad

Últimas Noticias

G47b_L5i_Xg_A_Ayg_Kr_037a9d799e
Diputados rinden homenaje al alcalde asesinado de Uruapan
rwgvd_30b18013cd
Sheinbaum camina al Centro para reunión con universidades
EH_UNA_FOTO_2025_11_04_T132505_289_09ff9a7029
Cristiano Ronaldo confirma que su retiro llegará 'pronto'
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×