Nuevo León

Refuerza Monterrey limpieza en alrededores de la Basílica

La administración, encabezada por Adrián de la Garza, movilizó a 130 elementos de la Secretaría de Servicios Públicos, apoyados por maquinaria ligera y pesada

  • 05
  • Noviembre
    2025

Con el objetivo de garantizar un entorno limpio, ordenado y seguro para los miles de peregrinos que se esperan en las próximas celebraciones religiosas, el Gobierno de Monterrey realizó una amplia jornada de limpieza y mantenimiento en la colonia Independencia, con especial atención a los alrededores de la Basílica de Guadalupe.

La Administración que encabeza el alcalde Adrián de la Garza movilizó a 130 elementos de la Secretaría de Servicios Públicos, apoyados por maquinaria ligera y pesada, para llevar a cabo una limpieza integral en la zona.

WhatsApp Image 2025-11-05 at 5.42.30 PM.jpeg

Los trabajos de mantenimiento fueron extensos y variados, abarcando desde la limpieza profunda hasta la reparación de infraestructura. Las labores incluyeron:

  • Limpieza y Recolección: Barrido manual, limpieza integral, deshierbe y retiro de escombros.
  • Retiro de Desechos Específicos: Retiro de cables en desuso y de llantas.
  • Mantenimiento Urbano: Pintura en cordones, bacheo y reparación de luminarias.
  • Salud Pública: Fumigación para el control de plagas.

Con estas acciones preventivas y de mantenimiento intensivo, el municipio de Monterrey se declara listo para recibir a la gran afluencia de visitantes, asegurando que las actividades de fe se desarrollen en las mejores condiciones de higiene y seguridad.


