Refuerza Movimiento Ciudadano su estructura en Monterrey

Martha Herrera, Coordinadora de la Comisión Operativa Municipal (COM), encabezó la toma de protesta de sus integrantes en un evento realizado en la Casa Naranja, con el objetivo de fortalecer la estructura política de Movimiento Ciudadano en Monterrey.

Acompañada por el dirigente estatal, Baltazar Martínez, y el senador Luis Donaldo Colosio, Herrera destacó que la comisión será la voz de los ciudadanos.

“Las personas son las verdaderas protagonistas de nuestro movimiento. Queremos que cada persona, milite o no, tenga la certeza de que aquí pertenece, porque este es un movimiento nacido para representar a la ciudadanía”, señaló.

Martínez subrayó que los gobiernos deben ser cercanos y de resultados: “Hoy damos un paso más, contundente y firme hacia nuestra meta: ir por el Monterrey que merecemos, que regrese lo bueno a la ciudad”.

En su mensaje, Colosio reconoció en Martha Herrera un ejemplo de servicio y aseguró que la COM Monterrey debe ser un espacio abierto a todas las voces y causas.

La coordinadora adelantó que la comisión trabajará en una “radiografía” de los problemas de la comunidad y en la construcción de estrategias y propuestas que ofrezcan soluciones.

Durante el evento se tomó protesta a integrantes como Sandra Pámanes, Gilberto Anaya, Rocío Salazar, Roxana Mariel Rojas, Brenda Sánchez, José Alfredo Pérez Bernal, entre otros. Además, se entregaron nombramientos a responsables de áreas estratégicas como Asuntos Electorales, Movimientos Comunitarios, Círculos Ciudadanos y Vinculación y Participación.

