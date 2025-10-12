Refuerzan campaña contra gusano barrenador en Nuevo León

Con dos casos de ganado con gusano barrenador en Nuevo León, la Unión Ganadera local anunció que reforzarán todas las campañas de prevención contra esta plaga, para evitar afectaciones en la compra y venta de estos animales.

El actual presidente de la Unión Ganadera, Noel Ramírez en rueda de prensa informó que, además de los trabajos que otros comités ya están haciendo, por su parte harán una campaña de capacitación a los productores locales, para revisión de los becerros y cómo identificar al gusano barrenador.

“Hemos llamado a reforzar las acciones contra el gusano barrenador y como se ha comentado sabemos que puede llegar, pero no queremos que llegue pronto, estamos con cursos de capacitación en diferentes municipios, estamos trabajando.

“Hubo dos brotes en el estado, pero ante las medidas del gobierno federal, junto con el estatal se pudieron apagar los focos, pero no queremos que mañana o pasado llegara, por eso estamos reforzando la campaña y concientizando a los ganaderos de Nuevo León mediante un refuerzo de la capacitación”, dijo Noel Ramírez presidente de la Unión Ganadera.

Agregó que también se está invitando a reportar ante la Unió Ganadera si hay un caso de sospecha del gusano barrenador en uno o más vacas, para que se pueda dar el tratamiento correcto y puntualizó que no habrá sanciones hacia los ganaderos que tengan ejemplares con presencia del gusano.

Esto debido a que el gusano barrenador también puede afectar la fauna silvestre, en donde es más difícil atacar el problema.

“Si no hay control en la fauna silvestre las pequeñas especies o también las especies jóvenes van a fallecer y no vamos a tener lo sucesivo para tener buena fauna.

“Sabemos que Nuevo León también tiene buena genética en la fauna silvestre y no queremos que eso pase”, agregó Ramírez.

Hasta el momento, según las cifras oficiales que ha dado el Gobierno del Estado de la mano con el Comité Estatal de Fomento, Sanidad y Movilización Pecuaria, solo se han detectado dos casos de gusano barrenador en becerros que entraron a la entidad del sur del país.

