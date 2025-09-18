Cerrar X
Nuevo León

Refuerzan NL y Alemania lazos para ser socios clave

El gobernador Samuel García y la presidenta del Bundesrat analizaron proyectos conjuntos en industria, tecnología e inversión extranjera en el estado

  • 18
  • Septiembre
    2025

El gobierno estatal y representantes de Alemania iniciaron este jueves mesas de trabajo para analizar la actual cooperación y los futuros programas conjuntos en diversas materias.

La delegación de Alemania, encabezada por la presidenta del Bundesrat y gobernadora del estado de Sarre, Anke Gabriele Rehlinger, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se reunieron con el objetivo de analizar proyectos conjuntos y futuros programas de colaboración.

Durante la reunión, el gobernador destacó el liderazgo del estado en inversión extranjera y desarrollo tecnológico.

También ofreció apoyo y facilidades a las empresas alemanas que deseen establecerse en el estado.

 "Me dio mucho gusto en esta reunión previa con la gobernadora ver todas las similitudes que tienen Nuevo León y Sarre, que compartimos industrias muy importantes como el acero, la automotriz, tecnología y que estamos buscando implementar industria del futuro, industria sostenible que no contamine, que siga generando empleos", expresó García.

“El mes de agosto, el gobierno federal dio a conocer todos los indicadores de los censos de 2025; puedo resumirles que somos primer lugar en todo… Aquí se va a quedar el equipo para seguir con las charlas; siéntanse que les vamos a dar el mismo trato que le damos al régimen: incentivos fiscales, descuentos, apoyos en tierra, inversiones, todo lo que ocupen del gobierno del estado”.

Por su parte, la gobernadora Rehlinger agradeció la hospitalidad y la "amistad" con la que han sido recibidos. 

Confío en que Nuevo León se convierta en un socio clave para enfrentar los desafíos actuales. 

"Nuestros países, nuestros pueblos y también nuestras economías y nuestras comunidades científicas comparten los mismos valores y se enfrentan a retos similares en estos tiempos", puntualizó. 

"Para poder superarlos con éxito, necesitamos socios fuertes. México y Alemania son socios de este tipo. Es más, lo que nos une, que lo que geográficamente nos separa".

La delegación alemana está compuesta por miembros de los sectores político, económico y científico, quienes sostendrán reuniones con diversas dependencias del gobierno de Nuevo León para planear la colaboración futura.


