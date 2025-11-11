Cerrar X
Nuevo León

Refuerzan seguridad por el Buen Fin 2025 en Guadalupe

Con motivo del Buen Fin 2025, del 13 al 17 de noviembre, el municipio de Guadalupe desplegará un operativo con la participación de 400 elementos

Con motivo del Buen Fin 2025, del 13 al 17 de noviembre, el municipio de Guadalupe desplegará un operativo con la participación de 400 elementos entre policías, agentes de Tránsito y cadetes.

El dispositivo abarcará 30 puntos estratégicos, así como 24 plazas y centros comerciales del municipio, con el objetivo de brindar protección a compradores y comerciantes durante los días de mayor afluencia.

El despliegue incluirá unidades de patrullaje, motocicletas de reacción inmediata, la Unidad Táctica U.T.M., binomios K-9, Policía Montada, elementos de UNICAM y del Grupo de Operaciones Tácticas (GET), quienes mantendrán presencia continua y patrullajes preventivos.

Los corredores comerciales de Las Quintas, Valle Soleado, La Fe, Multicomercial Guadalupe, Santa Cruz, San Sebastián, Chapultepec y Linda Vista, entre otros, contarán con supervisión permanente.

Asimismo, la Dirección de Tránsito implementará dispositivos viales en las principales avenidas para agilizar la circulación y apoyar a peatones y automovilistas.

