Nuevo León

'Regaleón' busca reunir 13 mil juguetes para comunidades rurales

DIF busca incrementar la cifra para alcanzar los 13 mil donativos para este 2025. Afirmaron que deberán ser nuevos, no bélicos y que no requieran pilas

  • 24
  • Noviembre
    2025

Del 24 de noviembre al 22 de diciembre, el DIF Estatal recibirá donativos de juguetes para niñas y niños de comunidades alejadas de la zona metropolitana, como parte de la campaña Regaleón, que este año cumple su tercera edición.

En los últimos dos años, el organismo ha reunido más de 20 mil juguetes, alrededor de 10 mil por año, pero en esta ocasión buscan incrementar la cifra y alcanzar los 13 mil donativos.

“Ojalá pudiéramos llegar en este año a recaudar 13 mil juguetes, el año pasado fueron 10 mil 500”, señaló la directora del DIF, Gloria Bazán.

Los juguetes deberán ser nuevos, no bélicos y que no requieran pilas. La recepción se llevará a cabo en las instalaciones del DIF Estatal, ubicadas en avenida Morones Prieto #600, en la colonia Independencia, en Monterrey.

Los regalos serán distribuidos en comunidades de municipios como Mina, Escobedo, Galeana, Sabinas Hidalgo, Agualeguas, General Treviño, General Bravo, China, Linares, Iturbide, Aramberri, General Zaragoza y Mier y Noriega.


