Registra mínimo avance cambio de placas foráneas; solo 5%

A pesar de que el programa de regularización de placas inició hace casi tres meses, la respuesta de los automovilistas con placas foráneas en Nuevo León ha sido mínima.

Menos del cinco por ciento ha cumplido con el cambio, lo que representa apenas 24 mil 673 vehículos regularizados de un total estimado de 500 mil que continúan circulando en la entidad.

La cifra preocupa pues significa que el 95 por ciento de los automóviles con placas de otros estados sigue circulando aun cuando el programa fue puesto en marcha como una medida para frenar delitos en la zona metropolitana, donde se ha detectado que presuntos delincuentes utilizan vehículos con placas foráneas para evadir la identificación.

Ante esta baja participación, el Estado volvió a hacer un llamado a la ciudadanía, pues no solo miles de vehículos continúan circulando con placas vencidas sino que conductores ni siquiera cuentan con licencia vigente.

Ramiro Adrián Bravo, titular del Instituto de Control Vehicular, reconoció la magnitud del rezago.

“Vamos a tener que seguir insistiendo, van a seguir las regularizaciones porque el sector que sigue sin regularizar es muy grande y si estas estadísticas las llevamos a la población que queremos llegar, el tema es delicado”, dijo el encargo del ICV durante el Nuevo León Informa.

El funcionario detalló que casi la mitad de quienes sí han acudido a regularizar placas lo hicieron también por un cambio de propietario y, de ese total, el 41 por ciento tuvo que tramitar o renovar su licencia de conducir, ya que no la tenía vigente o simplemente no contaba con ella.

Datos del ICV revelan la mayoría de los vehículos con placas foráneas proviene de Tamaulipas, seguido de Coahuila, Ciudad de México, Estado de México y Durango.

El trámite puede realizarse de forma digital y sólo acudir al ICV para recoger las placas. En casos como el cambio de propietario, la presencia física sigue siendo obligatoria.

Desde el Gobierno del Estado, la titular de la Oficina Ejecutiva, Mariela Saldívar, llamó a aprovechar las plataformas digitales y evitar largas filas, sobre todo en plena temporada decembrina.

“Lo que queremos es que la ciudadanía invierta el tiempo en lo que se debe en estos días, en descansar, reflexionar, en estar con la familia, disfrutar de estas épocas decembrinas, no en filas”, señaló durante el mismo espacio informativo.

Mientras tanto, el costo por el cambio de placas se mantiene en 5 mil 657 pesos.

El registro debe realizarse en línea a través de www.nlinea.nl.gob.mx o en el portal del Instituto de Control Vehicular, donde se cargan los documentos para su revisión.

De estar todo en regla, el usuario recibirá por correo electrónico una cita para acudir únicamente a recoger las placas.

