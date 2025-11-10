Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T140247_302_4e9f48f9b2
Nuevo León

Registra NL primeros casos de AH1N1 de la temporada

La Secretaría de Salud urgió a vacunarse contra la influenza, pues reveló que suman ya cinco casos de la variante AH1N1 en el último mes

  10
  Noviembre
    2025

Con el descenso de temperaturas y el pronóstico de termómetros marcando un solo dígito, la Secretaría de Salud urgió a vacunarse contra la influenza, pues reveló que suman ya cinco casos de la variante AH1N1 en el último mes.

Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia, invitó a no desestimar las consecuencias de la enfermedad, sobre todo en grupos vulnerables de la población.

“El serotipo que está predominando es el AH1N1, que es el que está asociado a más manifestaciones clínicas: más fiebre, más malestar".

“Hay algunas personas que piensan que la influenza es solamente una gripe, pero puede complicar al producir neumonías graves e incluso la muerte“, dijo.

Sin precisar una estadística, la funcionaria incluso dijo que esta enfermedad estacional presenta un comportamiento más letal en la entidad que el covid-19.

“Invitamos a la población a que se tome en serio la estrategia de vacunación”, resaltó.

“En estos últimos dos años se han producido más muertes incluso por influenza que por covid”.

Por otro lado, Marroquín detalló que van 500 mil personas vacunadas contra las enfermedades de temporada.

La meta, recordó, el superar un millón de dosis aplicadas por lo que invitó a pasar a los módulos o a los centros de salud estatales.


