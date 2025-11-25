Cerrar X
Registran avance del 71% en obras de Líneas 4 y 6 del Metro

La Secretaría de Movilidad informó que las líneas 4 y 6 del Metro alcanzan un avance del 71%. Más de 3 mil 500 trabajadores y 600 equipos operan en 90 frentes

Durante la conferencia Nuevo León Informa, la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana dio a conocer que los trabajos de las Líneas 4 y 6 del Metro alcanzan ya un 71% de avance global, consolidándose como una de las obras de transporte más grandes en la historia del estado.

El titular de la dependencia, Hernán Villarreal Rodríguez, destacó que el proyecto suma 3 mil 567 empleados y 608 equipos y maquinaria, distribuidos en 40 frentes de trabajo en la Línea 4 y 50 frentes en la Línea 6.

“El avance global de líneas cuatro y seis, que es un contrato de la empresa Mota Engil, llevamos 71%. Tenemos 90 frentes de trabajo en la línea 4 y 40 frentes y en la línea 6 un total de 50 frentes de trabajo. Tenemos un total de personal implicado en la obra de 3 mil 567 empleados entre trabajadores, ingenieros, técnicos y respecto a la maquinaria y equipo de obra tenemos 608 equipos.

Villarreal reiteró que estas obras convertirán al sistema en el segundo monorriel más largo del mundo, además de dar vida a la línea de Metro más extensa del continente americano.

metro-linea-4--linea-6.png

De acuerdo con el reporte, en la línea 4, del 16 al 23 de noviembre se registraron avances como la instalación de tres columnas nuevas, un cabezal, cuatro montajes de capitales de andén, montajes de trabes, así como diversos trabajos en zapatas, dados y juntas en el viaducto.

Para la Línea 6 se instalaron siete columnas, dados de zapatas, cabezales de vestíbulo y de andén, tres losas de vestíbulo, ocho transversales de rodaje y una serie de montajes estructurales como 15 vierendel y ocho AASHTO, junto con avances en pilas, dados y trabes de rodadura.

Obras inducidas y servicios públicos

Cabe señalar que el avance también se extiende a obras inducidas. CFE Transmisión tiene seis obras concluidas y tres pendientes, CFE Distribución ha completado 63 y trabaja en 77, Agua y Drenaje suma 21 terminadas y 52 en proceso, las obras pluviales registran siete finalizadas y 16 en desarrollo, mientras que gas natural reporta cuatro concluidas y 28 en ejecución.

Puentes peatonales en desarrollo

Villarreal detalló que los puentes peatonales complementarios también muestran progreso. En el Puente Obispado se han habilitado plataformas, canales de estiaje, cortes de talud y entrada de maquinaria pesada.

Mientras que en el Puente del ISSSTE, los trabajos incluyen armado de acero en pilas, excavaciones y adecuaciones en el talud norte de Constitución.

Parque Lineal rumbo a su conexión con Fundidora

Por otra parte, en el Parque Lineal, entre Rafael Ramírez y Sierra Madre, se avanza en la construcción de dentellones pluviales, guarniciones para áreas verdes, cimentación del nuevo puente que conectará con Parque Fundidora y trabajos de armado, cimbrado y preparación de taludes.

Villarreal destacó que estas obras consolidarán una movilidad moderna para el estado.

“Estamos construyendo el segundo monorriel más largo del mundo y la línea de Metro más larga de América”, afirmó.

 

 

 


