Nuevo León

Registran ‘Regio Poder’ como asociación política en el IEEPC

Agregaron que buscarán los mejores perfiles ciudadanos y posteriormente se los ofrecerán a los partidos políticos en donde los ideales más se acomoden con ellos

  • 16
  • Octubre
    2025

Empresarios de Nuevo León registraron una asociación política “Regio Poder” para identificar a los nuevos líderes políticos e impulsarlos en las elecciones.

Carlos Salazar Lomelín, Federico Garza Santos, Javier Arteaga, Juan Carlos Perez Góngora, Andrea García y Victor Zorrilla acudieron al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a registrar su asociación y puntualizaron que no son un partido político y buscan ayudar a los ciudadanos que quieran iniciar una carrera política.

“Esto es una asociación política, no es un partido político, las agrupaciones políticas identifican a los líderes, no queremos ser un político que anda solo buscando el poder, nosotros queremos escuchar a la gente, entender sus problemas, tratar de impulsar las soluciones, escuchar constante a los Nuevoleoneses y poder solucionar los problemas que tanto nos aquejan."

“Ya basta de estar diciendo que todo lo hemos resuelto, porque no es cierto, porque todo está pendiente, todo está sin resolverse, en todo queremos mayor transparencia, queremos mejores condiciones de salud, de educación, tener la movilidad que todos buscamos, es una tierra de oportunidades, donde los que nacen con menos pueden llegar a mas porque se nos da la oportunidad”, dijo Carlos Salazar Lomelín.

La asociación anunció su compromiso de impulsar un Nuevo León con educación de calidad, seguridad efectiva, movilidad eficiente, aire limpio y una vida digna para todos los ciudadanos.

Agregaron que buscarán los mejores perfiles ciudadanos y posteriormente se los ofrecerán a los partidos políticos en donde los ideales más se acomoden con ellos.

“No vamos a postular candidatos, lo que estamos buscando es identificar ciudadanos, liderazgos, que participen en la política.

“Porque las verdaderas democracias vienen de los ciudadanos, cuando participan y se involucran y cuando ponemos el poder en la ciudadanía y no en las manos de unos cuantos se hace la verdadera democracia”, dijo Federico Garza Santos.


