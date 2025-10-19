Rehabilita Santa Catarina cruces ferroviarios

El municipio de Santa Catarina, en coordinación con la empresa Kansas City Southern, inició una serie de trabajos de reparación integral en los cruces ferroviarios del municipio, con el propósito de mejorar la movilidad y la seguridad vial en distintos puntos.

Las labores, que se llevarán a cabo durante los fines de semana y en horas de la madrugada para minimizar afectaciones al tránsito, contemplan la intervención de los cruces ubicados en las calles 20 de Noviembre, Cuauhtémoc, 1 de Mayo, Lenomex, Callejón del Mármol, San Francisco y a la altura del Mega Puente.

“Estamos mejorando las condiciones de la carpeta en los cruces con las vías del tren para mayor seguridad vial. Vamos a trabajar durante los fines de semana y en la madrugada para no afectar el tránsito”, afirmó el alcalde Jesús Nava.

Los trabajos consisten en el levantamiento de vías deterioradas, instalación de nuevas vías, compactación del terreno y aplicación de carpeta asfáltica, buscando un mantenimiento integral en las áreas citadas.

El edil supervisó personalmente los trabajos realizados en el cruce de Callejón del Mármol y la lateral de la avenida Industriales, en el sector Termolita.

En este punto, se retiraron los durmientes dañados, se reemplazaron las vías y se rectificó el trazo ferroviario.

Posteriormente, personal de servicios públicos municipales colocó 20 toneladas de carpeta asfáltica, niveló, compactó y liberó el cruce para la circulación vehicular.

El primer punto intervenido, aseguraron, fue el cruce del Mega Puente, donde ya se brindó mantenimiento integral en ambos sentidos, oriente y poniente, garantizando un tránsito más seguro para automovilistas y peatones.

De acuerdo con información del municipio, el mantenimiento integral en los cruces ferroviarios pendientes continuará en los próximos fines de semana durante la madrugada.

