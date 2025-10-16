Relanza Adrián 'Barrio de mi Corazón' en la colonia Topo Chico

El programa "Barrio de mi Corazón", enfocado en la integración y reestructuración social, tuvo su relanzamiento este jueves en la colonia Topo Chico con la presencia del alcalde Adrián de la Garza y de su esposa, la presidenta del DIF, Gaby Oyervides.

Cientos de personas acudieron al arranque de esta nueva fase del programa, donde pudieron disfrutar de una brigada con actividades recreativas, didácticas, culturales y musicales.

Este proyecto que se deriva de la Secretaría de Participación Ciudadana se distingue por la coordinación de todas las dependencias municipales, las cuales unen esfuerzos para ofrecer una rehabilitación integral de las colonias y acercar una amplia gama de servicios a sus residentes.

La jornada fue un festival de convivencia que incluyó lotería, torneos de futbol, juegos inflables, pintacaritas, juegos tradicionales como balero y trompo, manualidades, bici-escuela y un set de fotografías.

En un gesto especial hacia la comunidad, las hermanas Lucy y Leída Leos, originarias del sector, amenizaron musicalmente el evento.

Además del entretenimiento, se brindó un importante abanico de servicios esenciales como atenciones de salud como podología, dentista y médico general, así como servicios específicos para la mujer.

La brigada también ofreció bienestar animal, asesoría jurídica, bolsa de empleo, talleres productivos y la donación de árboles.

