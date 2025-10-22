Cerrar X
Nuevo León

Renovarán vialidades cerca de la Central de Autobuses

El municipio y las empresas de transporte destinarán más de $35 millones para mejorar la Central de Autobuses y sus alrededores, rumbo al Mundial 2026

  • 22
  • Octubre
    2025

El municipio de Monterrey anunció un convenio de colaboración con importantes empresas de transporte de pasajeros para fortalecer la infraestructura vial y los servicios urbanos en el perímetro de la Central de Autobuses, con una inversión conjunta de más de $35 millones de pesos.

El acuerdo, encabezado por el alcalde Adrián de la Garza en la Sala de Cabildo, busca ofrecer un entorno más ordenado, funcional y seguro a los usuarios, en el marco de la modernización urbana de cara al Mundial de la FIFA 2026. Participaron representantes de líneas como Transpaís, Grupo Estrella Blanca, Omnibus de México y ETN.

“Es una obra importante para la ciudad de Monterrey, será una obra importante también para los usuarios del transporte y también será una obra importante para dar una buena imagen a la ciudad de Monterrey ahora con el Mundial 2026", comentó De la Garza. 

"Va a venir mucha gente y se trasladará por autobús, como son las compañías que ustedes representan, y obviamente es un legado que también queda para los próximos 15 años”.

WhatsApp Image 2025-10-22 at 3.28.06 PM.jpeg

El municipio, a través de la Secretaría de Obras Públicas, ejecutará diversas acciones con una inversión superior a los $24 millones de pesos. Por su parte, los transportistas destinarán $11 millones de pesos para obras complementarias de servicios.

Los trabajos se concentrarán en las calles Julián Villarreal, Celestino Negrete y José Miguel Domínguez, en la colonia Industrial, abarcando más de 600 metros lineales. Las acciones contemplan pavimentación con concreto hidráulico, introducción y rehabilitación de redes de agua potable y drenaje sanitario, instalación de tomas y descargas domiciliarias y rehabilitación de la tubería de gas.

La Central de Autobuses de Monterrey es un punto neurálgico para la movilidad, figurando entre las 10 con mayor flujo del país, manejando más de 80 andenes y un tránsito anual superior a los nueve millones de pasajeros.

Debido al inicio de las obras, el ayuntamiento informó que se implementarán adecuaciones viales, por lo que se recomienda a la población estar al pendiente de los avisos que se difundirán en las redes sociales institucionales.


