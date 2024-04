Renuncia Mauro Guerra a la presidencia del Congreso

“(Mi renuncia) es para que no se preste a acusaciones de un uso indebido de lo que representa el Poder Legislativo. Nosotros hemos criticado mucho el como hay una elección de estado porque, desde el Poder Ejecutivo, se utiliza el aparato de gobierno, los eventos públicos para beneficiar a algunos candidatos y en ese sentido yo me hago a un lado, la mesa directiva sigue trabajando con el aval de todos los diputados que sí quieren trabajar y aquí seguiremos, no tomaré licencia”, dijo Mauro.