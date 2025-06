Renuncia Rocío Montalvo a la bancada local de MC

La diputada local, Rocío Montalvo, presentó su renuncia a la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) por diferencias con el grupo legislativo.

Luego de que a principios del mes recibió una petición para solucionar problemas de transporte que se cumpliera en 30 días o saldría de la bancada, la diputada decidió acelerar el proceso al asegurar que no ve posible que se cumplan sus demandas, como el canalizar más camiones al municipio de Juárez, que es el que representa.

Al ser cuestionada sobre si se unirá a otra bancada dentro del Congreso del Estado, ella indicó que permanecería como independiente durante toda la legislatura y continuaría alzando la voz por los usuarios del transporte público.

“Vamos nosotros a instalar nuestra propia bancada y pediremos que se dé solución al tema de servicios públicos municipales y estatales, entre ellos el transporte público.

“La decisión es mantenerme independiente para poder resolver y demandar los temas que a los ciudadanos les interesan. No me voy a unir a ninguna bancada; habrá que tender puentes para avanzar, sin embargo, me voy a mantener hasta el término de esta legislatura en la bancada independiente”, dijo Montalvo.

