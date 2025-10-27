Cerrar X
Nuevo León

Repelen ataque en Los Aldama; hay siete detenidos y dos abatidos

Durante un despliegue del Operativo Muralla, elementos de Fuerza Civil fueron atacados, tras el ataque se detuvieron a siete y aseguraron armas de fuego

  • 27
  • Octubre
    2025

Durante un despliegue estratégico del Operativo Muralla, elementos de Fuerza Civil fueron atacados por personas armadas en el municipio de Los Aldama.

De acuerdo con información preliminar, los policías localizaron a un grupo de sospechosos cuando fueron agredidos, por lo que repelieron la agresión. La situación se encuentra bajo control y no se reportan elementos lesionados.

En el lugar se mantiene presencia de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la División Aérea de Fuerza Civil, quienes apoyan las labores de seguridad.

El saldo preliminar del operativo es de siete personas detenidas, dos abatidas, además del aseguramiento de 12 armas largas, un rifle calibre .50, un vehículo tipo pick-up, otro con blindaje artesanal, diverso equipo táctico y varias dosis de droga.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la identidad de los detenidos y su posible relación con grupos delictivos que operan en la zona.


