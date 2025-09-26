Reporta Fuerza Civil contención de índices delictivos en NL

El gobierno de Nuevo León aseguró que los índices delictivos en la entidad permanecen en fase de contención, resultado de la estrategia Presencia Total, que combina el despliegue de Fuerza Civil con acciones de inteligencia y coordinación entre distintas corporaciones.

El Operativo Muralla, activado en cuatro ocasiones la última semana en municipios rurales, dejó como saldo 20 personas detenidas, seis vehículos asegurados y 10 armas de fuego decomisadas.

En paralelo, el Grupo de Coordinación Metropolitana realizó 20 detenciones adicionales por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de cuatro vehículos y 18 armas de fuego en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey.

Homicidios bajo control

El titular de la Nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, subrayó que los homicidios no han repuntado gracias a la labor de la División de Inteligencia y al trabajo conjunto con la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

Entre los casos más relevantes destacó la captura de dos sospechosos vinculados al homicidio de dos mujeres en la colonia Fomerrey 106 y la detención de otros cuatro relacionados con un doble homicidio, todos con órdenes de aprehensión vigentes.

Escamilla enfatizó que la estrategia está guiada por la premisa de cero impunidad, con el objetivo de garantizar que ningún delito quede sin perseguirse.

“En Nuevo León la ley se respeta, y nuestro compromiso es que las familias vivan con tranquilidad”, señaló el funcionario, al destacar que el esfuerzo permanente refleja la voluntad del estado de frenar la violencia y construir un entorno seguro.

Comentarios