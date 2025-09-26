Cerrar X
EH_UNA_FOTO_ed6abe51cb
Nuevo León

Reporta Fuerza Civil contención de índices delictivos en NL

Las autoridades informaron que los índices de homicidios se mantienen en fase de contención gracias a la estrategia de seguridad en el estado

  • 26
  • Septiembre
    2025

El gobierno de Nuevo León aseguró que los índices delictivos en la entidad permanecen en fase de contención, resultado de la estrategia Presencia Total, que combina el despliegue de Fuerza Civil con acciones de inteligencia y coordinación entre distintas corporaciones.

El Operativo Muralla, activado en cuatro ocasiones la última semana en municipios rurales, dejó como saldo 20 personas detenidas, seis vehículos asegurados y 10 armas de fuego decomisadas.

En paralelo, el Grupo de Coordinación Metropolitana realizó 20 detenciones adicionales por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de cuatro vehículos y 18 armas de fuego en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey.

Homicidios bajo control

El titular de la Nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, subrayó que los homicidios no han repuntado gracias a la labor de la División de Inteligencia y al trabajo conjunto con la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

Entre los casos más relevantes destacó la captura de dos sospechosos vinculados al homicidio de dos mujeres en la colonia Fomerrey 106 y la detención de otros cuatro relacionados con un doble homicidio, todos con órdenes de aprehensión vigentes.

Escamilla enfatizó que la estrategia está guiada por la premisa de cero impunidad, con el objetivo de garantizar que ningún delito quede sin perseguirse.

“En Nuevo León la ley se respeta, y nuestro compromiso es que las familias vivan con tranquilidad”, señaló el funcionario, al destacar que el esfuerzo permanente refleja la voluntad del estado de frenar la violencia y construir un entorno seguro.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_27_T144556_937_1fa6b498e6
Advierte PC por posibles tormentas en área citrícola
479818d0_1404_457a_99d0_ea06ba1e06de_0ccd851d6d
Refuerza Movimiento Ciudadano su estructura en Monterrey
AP_25267510166868_15fdb56705
Zelensky anuncia plan para exportar armas ucranianas
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_27_T144556_937_1fa6b498e6
Advierte PC por posibles tormentas en área citrícola
479818d0_1404_457a_99d0_ea06ba1e06de_0ccd851d6d
Refuerza Movimiento Ciudadano su estructura en Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_09_26_T165846_660_805d5c4e2f
Hoy se celebra el Día Mundial de la Astronomía; mirando el cielo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_25_at_12_52_50_AM_247b75532d
Caso del quarterback Mirko Martos llegaría a tribunales
93ac097e_d3cb_46c2_ba79_0660ea2e1f37_c58098255f
Confirman conexión entre Tren del Norte y Línea 4 del Metro
Whats_App_Image_2025_09_26_at_1_18_39_AM_dce05ce1f2
Se va la ciclovía de Miguel Treviño en San Pedro
publicidad
×