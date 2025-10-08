Reporta Protección Civil saldo blanco tras lluvias en urbe regia
Protección Civil reporta saldo blanco en Nuevo León tras las lluvias, aunque se atendieron cierres viales, encharcamientos, vehículos varados y cortos circuitos
- 08
-
Octubre
2025
Protección Civil de Nuevo León dio a conocer que se reportó un saldo blanco por las lluvias que se registraron durante la noche de este martes.
Los municipios con mayor presencia de lluvia fueron:
- Monterrey (zona sur)
- Monterrey (área centro)
- San Nicolás
- Apodaca
- Guadalupe
- Zona citrícola
- Zona sur
- Zona norte
Reportes relevantes atendidos.
Cierres viales temporales durante la lluvia de la noche-madrugada:
Monterrey
Garza Sada / Vado Canoas
Antiguo Camino a Villa de Santiago
Calle Herraduras / Paseo del Oeste
Ocaso / Canal Medular
Guadalupe
Carretera a Reynosa altura de la Col. 3 Caminos
Ave. Eloy Cavazos y Ave México
Ave. Eloy Cavazos y Ave Monterrey (cierre preventivo)
Ave. Eloy Cavazos y Pablo Livas
Pablo Livas Costera
Ruiz Cortinez y Guadalajara
Revisión de rios y arroyos durante las lluvias:
Arroyo Las Tinajas sin novedad 90% de capacidad
Río La Silla sin novedad 90% de capacidad
Reportes recibidos
- 7 encharcamientos
- 10 vehículos varados en corrientes
- 35 cortos circuitos
- 29 árboles caídos
Al momento elementos de Protección Nuevo León se encuentran realizando el monitoreo de ríos y arroyos de manera preventiva en la zona sur y citrícola, algunos de estos fueron:
- Arroyo El Canoas
- Arroyo La Chueca
- Río Santa Catarina
- Río Pilón
- Río Cabezones
Los radares hasta el momento indican que no hay presencia de precipitaciones en área metropolitana, área citrícola así como zona oriente, las cuales se esperan después del mediodía.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas