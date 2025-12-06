Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Reportan_a_vecina_por_muro_en_banqueta_y_obstruir_a_peatones_b04b181fa5
Nuevo León

Reportan a vecina por muro en banqueta y obstruir a peatones

Esto impide el acceso libre sobre la banqueta, obligando a quienes transitan a bajar a la calle e incrementando el riesgo de atropellos

  • 06
  • Diciembre
    2025

Vecinos de la colonia Gloria Mendiola, en Monterrey, Nuevo León, denunciaron de manera anónima que una vecina, identificada únicamente como Blanca, construyó un muro sobre la banqueta en la calle Apolo número 9720, lo que obstruye el paso peatonal en una vialidad principal altamente transitada. Los denunciantes afirmaron que no pueden confrontar a la señora, ya que aseguran que es una persona agresiva y conflictiva.

El muro y los objetos sobre la acera impiden el acceso libre sobre la banqueta, obligando a quienes transitan a bajar a la calle. Esto incrementa el riesgo de atropellos, especialmente en una zona con pendiente pronunciada. Además, limita el paso seguro para menores, adultos mayores y personas con discapacidad, atentando contra su derecho a la accesibilidad urbana.

Invasión de banquetas en Nuevo León es un problema recurrente

En los últimos meses, se han reportado casos similares en distintos municipios del área metropolitana. Por ejemplo, en Apodaca se exhibió una construcción que invadió la acera en la avenida.

En Escobedo, un vecino fue citado por adaptar su propiedad sobre la banqueta para ampliar su vivienda. Además, en la colonia Industrial un territorio invadido por basura y escombros bloqueó el paso peatonal.

vecino escobedo extiende casa a la banqueta.jpg

Estos casos confirman que la obstrucción de banquetas es una problemática persistente en la zona metropolitana.

¿Qué pueden hacer los vecinos afectados?

El Reglamento municipal de Monterrey prohíbe la ocupación privada de banquetas y vías públicas. Los ciudadanos pueden presentar denuncias al municipio para exigir la restitución del paso peatonal. En algunos casos recientes, las autoridades han acudido a verificar y ordenar la remoción de las construcciones ilegales. Mientras tanto, los vecinos del domicilio en conflicto reiteran su llamado para que se ejerza el reglamento y se garantice la seguridad y accesibilidad urbana en su colonia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Denuncian_poste_derribado_en_Laderas_del_Mirador_be6f107ed7
Denuncian poste derribado en Laderas del Mirador
que_es_el_agua_potable_8826322ae8
Advierte Agua y Drenaje por cortes de agua en Guadalupe
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_d1152bcf09
Con esta guía arma un plan increíble para pasar el fin de semana
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_12_07_T141327_565_48f1c58958
'Five Nights at Freddy’s 2' domina la taquilla con $63 millones
AP_25341705042290_38f62d6284
Dortmund gana y se afianza en el tercer lugar de la Bundesliga
rgvbfr_63471602a1
Avanza ley para regular anexos y cirugías estéticas en menores
publicidad

Más Vistas

selecciones_que_jugaran_en_estadio_de_Monterrey_mundial_2026_sorteo_43e321077b
Monterrey recibirá estos equipos en el Mundial 2026
grupos_mundial_2026_bf0d286bd5
¡Listo el Mundial 2026! Así quedaron conformados los Grupos
eduardo_manzano_muere_9abb8d6edb
Muere Eduardo Manzano, polivoz y miembro de 'Una familia de 10'
publicidad
×