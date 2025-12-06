Reportan a vecina por muro en banqueta y obstruir a peatones

Vecinos de la colonia Gloria Mendiola, en Monterrey, Nuevo León, denunciaron de manera anónima que una vecina, identificada únicamente como Blanca, construyó un muro sobre la banqueta en la calle Apolo número 9720, lo que obstruye el paso peatonal en una vialidad principal altamente transitada. Los denunciantes afirmaron que no pueden confrontar a la señora, ya que aseguran que es una persona agresiva y conflictiva.

El muro y los objetos sobre la acera impiden el acceso libre sobre la banqueta, obligando a quienes transitan a bajar a la calle. Esto incrementa el riesgo de atropellos, especialmente en una zona con pendiente pronunciada. Además, limita el paso seguro para menores, adultos mayores y personas con discapacidad, atentando contra su derecho a la accesibilidad urbana.

Invasión de banquetas en Nuevo León es un problema recurrente

En los últimos meses, se han reportado casos similares en distintos municipios del área metropolitana. Por ejemplo, en Apodaca se exhibió una construcción que invadió la acera en la avenida.

Aseguran que roban pedazo de banqueta en Apodaca. pic.twitter.com/dC2ZwRTGUc — Juan (@DeTodoUnPoco677) November 14, 2025

En Escobedo, un vecino fue citado por adaptar su propiedad sobre la banqueta para ampliar su vivienda. Además, en la colonia Industrial un territorio invadido por basura y escombros bloqueó el paso peatonal.

Estos casos confirman que la obstrucción de banquetas es una problemática persistente en la zona metropolitana.

¿Qué pueden hacer los vecinos afectados?

El Reglamento municipal de Monterrey prohíbe la ocupación privada de banquetas y vías públicas. Los ciudadanos pueden presentar denuncias al municipio para exigir la restitución del paso peatonal. En algunos casos recientes, las autoridades han acudido a verificar y ordenar la remoción de las construcciones ilegales. Mientras tanto, los vecinos del domicilio en conflicto reiteran su llamado para que se ejerza el reglamento y se garantice la seguridad y accesibilidad urbana en su colonia.

