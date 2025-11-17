Cerrar X
Nuevo León

Reportan hundimiento en calle Nueva Independencia

Vecinos de la colonia Independencia reportan el hundimiento en la carpeta asfáltica sobre la calle Nueva Independencia en su cruce con Tamaulipas

  • 17
  • Noviembre
    2025

Vecinos de la colonia Independencia reportan el hundimiento en la carpeta asfáltica sobre la calle Nueva Independencia en su cruce con Tamaulipas. 

Los habitantes informan que esta situación lleva afectando a la colonia más de dos semanas, y lo describen como un riesgo latente para los que transeúntes y vehículos. 

“Si está peligroso para los niños, yo que ando en moto si se me llego a ponchar una llanta”, comentó un vecino. 

WhatsApp Image 2025-11-17 at 6.10.30 PM.jpeg

Sobre el pavimento se ve como los vecinos, en medida de prevención, pusieron pedazos de madera para evitar accidentes. 

Y por esto, los vecinos piden a las autoridades correspondientes tomar cartas en el asunto antes de que el hundimiento se convierta en socavón y provoque un accidente mayor.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 6.10.29 PM.jpeg


