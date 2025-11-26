Repuntan incendios domésticos en temporada navideña

Cada año, la temporada navideña coincide con la llegada del invierno y, con ello, un incremento considerable en los incendios en casa-habitación.

La combinación de luces decorativas, uso de calentadores y pirotecnia convierte estas fechas en un periodo de alto riesgo para las familias.

“Algunas estadísticas son crudas y ahí están. Hemos tenido un repunte en los incendios en esta temporada”, advirtió el director de Protección Civil del estado, Erik Cavazos.

De acuerdo con cifras oficiales, durante los meses de diciembre y enero de la temporada pasada se registraron 125 incendios domésticos. En el mismo lapso de la temporada 2023-2024 la cifra fue de 150, mientras que en 2022-2023 fueron 130.

Sin embargo, al comparar los 72 incidentes del invierno 2021-2022 con los reportes actuales de la temporada 2024-2025, el incremento es del 73 por ciento.

Si bien la mayor parte de los incendios está vinculada con cortocircuito en series navideñas, pirotecnia y calentadores de gas, se suman las prácticas de calefacción inseguras como el uso de anafres, hornillas de estufa o fogatas improvisadas.

“Siempre checar que sean luces navideñas avaladas por la NOM. Lo importante las velas, gran parte de los incendios en esta temporada también ha sido porque dejamos algunas velas, cerca de nuestro pinito, cerca de la sala, cerca de la alfombra o de algún tápiz que pudiera generar un incendio”, explicó Cavazos Cavazos entre las medidas a considerar.

Además, Protección Civil insiste en adoptar medidas preventivas como:

• Contar con detector de humo y extintor en casa

• Usar luces navideñas certificadas y evitar utilizarlas por más de 90 días.

• Revisar que los cables no estén dañados

• Mantener el árbol lejos de fuentes de calor.

• Mantener despejadas las rutas de salida

• Evitar el uso de pirotecnia.

• Revisar el estado de los calentadores, no dormir con ellos encendidos y apagarlos al salir de casa.

• Desconectar aparatos eléctricos antes de dormir.

En caso de incendio:

• No abrir puertas o ventanas pues el ingreso de oxígeno puede avivar el fuego.

• Salir por la ruta más lejana al foco del incendio.

• Llamar de inmediato al 9-1-1.

