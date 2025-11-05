Cerrar X
Resalta Miguel Flores nearshoring e inversión extranjera en NL

El secretario general de Gobierno, destacó que Nuevo León lidera a nivel nacional en atracción de inversión extranjera y generación de empleo

El secretario general de Gobierno de Nuevo León, Miguel Ángel Flores Serna, afirmó que el principal reto en materia económica es mantener al estado como motor del crecimiento nacional, gracias al impulso del nearshoring y la llegada de más de 110 mil millones de dólares en inversión extranjera.

“Este Gobierno ha hecho un gran trabajo para atraer inversión extranjera y, gracias a eso, hoy somos primer lugar nacional con más de 110 billones de dólares en inversión y líderes en nearshoring de todo el país”, señaló el funcionario.

Flores Serna destacó la fuerza laboral neoleonesa y el creciente interés de empresas internacionales por establecer sus operaciones en la entidad.

“Como somos gente trabajadora y echada pa’ delante, somos líderes en generación de empleos: uno de cada diez nuevos empleos se generan aquí, en Nuevo León”, apuntó.

El funcionario afirmó que estos indicadores económicos no solo benefician a las empresas, sino que también se traducen en mayor bienestar para las familias, mejorando los ingresos y la calidad de vida en la región.

Flores Serna aseguró que el llamado “boom económico” que vive Nuevo León se refleja en ser primer lugar nacional en reducción de pobreza y mayor ingreso por familia.

“Por eso, cuando decimos que Nuevo León es el motor de México, no es una frase, es una realidad”, subrayó.


