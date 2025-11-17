Rescata Protección Civil a pareja del Cerro de la Silla

Una pareja que tenía la intención de llegar al pico norte del Cerro de la Silla tuvo que ser rescatada por elementos de Protección Civil de Guadalupe.

La pareja inició el ascenso a la montaña la tarde del domingo con la intención de llegar a la cumbre.

Para ello eligieron el sendero conocido como ruta Homero, pero tras varios minutos de caminata comenzaron a sentir los estragos del cansancio.

Aunado a lo anterior, al terminarse el agua que llevaban, la deshidratación hizo mella en su organismo.

Con este cuadro, la pareja quedó varada en una parte del cerro, desde donde tuvieron que utilizar un teléfono celular para pedir ayuda.

La llamada de auxilio fue recibida en el número de emergencia 911. Esto hizo que unidades de Protección Civil de Guadalupe se movilizaran.

Los elementos de rescate iniciaron el ascenso a la montaña en busca de la pareja. Luego de varias horas, los rescatistas lograron llegar hasta donde se encontraban varados.

La pareja no presentaba lesiones, pero sí agotamiento y deshidratación. Luego de una primera revisión médica y que tomaron líquido para rehidratarse, comenzó el descenso del cerro de la silla.

Los rescatistas los llevaron hasta un lugar seguro, donde fueron atendidos por socorristas y minutos después se dirigieron a sus domicilios.

