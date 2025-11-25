Cerrar X
Nuevo León

Rescatan a bebé atrapado en camioneta en García

Rescatistas acudieron a Cerradas Solé, García, por un bebé atrapado en una camioneta. El menor, de dos años, estuvo encerrado unos 30 minutos

  • 25
  • Noviembre
    2025

El reporte de un bebé atrapado en una camioneta provocó el despliegue de rescatistas hasta la colonia Cerradas Solé, en García. Trascendió que el menor, de apenas dos años de edad, permaneció encerrado aproximadamente 30 minutos en la unidad. 

De acuerdo con el reporte oficial, sus padres olvidaron la llave junto con el infante al interior. El incidente ocurrió al exterior de una vivienda de la calle Lúa, entre Kin y Suvan. 

Al arribo de Protección Civil municipal, los papás ya habían logrado abrir el vehículo forzando la puerta con una varilla. 

Los rescatistas desplegados inspeccionaron al bebé y descartaron alguna lesión o consecuencia por el episodio. 

Para las 9:00 horas la unidad municipal se retiró del domicilio tras reportar que el pequeño estaba en buenas condiciones.


Comentarios

