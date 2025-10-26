Cerrar X
Nuevo León

Rescatan a cinco personas de elevador en Plaza La Rioja

Cinco personas fueron rescatadas tras quedar atrapadas en un elevador de la Plaza La Rioja, en la Carretera Nacional, al sur de Monterrey

Los afectados permanecieron por aproximadamente 30 minutos al interior del aparato.

Tras ser sacados, informó Protección Civil estatal, manifestaron síntomas de sofocamiento que fueron atendidos en el lugar.

Fue personal de Bomberos de Nuevo León quienes sustrajeron a las víctimas con equipo de rescate urbano.

Trascendió que el incidente fue provocado por una falla eléctrica en el sistema de elevadores.

El reporte se registró a las 4:49 de la mañana del domingo, y para las 5:30 am los afectados se habían retirado por sus propios medios.

