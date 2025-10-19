Cerrar X
Nuevo León

Rescatan a hombre tras caída en puente peatonal en Monterrey

Protección Civil y Cruz Roja auxiliaron a un hombre tras caer este domingo de un puente peatonal en San Bernabé; fue hospitalizado

  • 19
  • Octubre
    2025

Elementos de Protección Civil rescataron a una persona que resultó lesionada tras sufrir un aparatosa caída en Monterrey.

Este accidente se registró sobre la avenida Aztlán, a la altura de Cabezada, en la colonia San Bernabé durante la mañana de este domingo.

Aparentemente el hombre se encontraba sobre el puente peatonal cuando cayó hacia el arroyo, razón por la que los cuerpos de rescate tuvieron que utilizar una escalera y descender hacia el arroyo cubierto de maleza. 

Al lugar acudió personal de la Cruz Roja, así como Protección Civil estatal y municipal para atender al lesionado, quien fue trasladado hacia un hospital para recibir atención médica.

Nota en desarrollo.


