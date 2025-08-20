Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_20_at_4_36_09_PM_d73c10c7bd
Nuevo León

Rescatan a mujer atrapada en el Río Pesquería en Apodaca

El incidente se registró a la altura de la avenida Nueva Las Puentes y la Carretera a Laredo, en la colonia Valle de las Palmas, Quinto Sector

  • 20
  • Agosto
    2025

Tras escuchar en la madrugada los gritos de una mujer que provenían del lecho del río Pesquería, elementos de la Guardia de Proximidad del municipio de Apodaca la rescataron. 

Según una tarjeta informativa, al filo de las 05:20 horas, la dama, de 55 años de edad, gritaba que no podía salir del cauce.

Eso sucedió a la altura de la avenida Nueva Las Puentes y la Carretera a Laredo, en la colonia Valle de las Palmas, Quinto Sector.

La femenina vive en Escobedo, y se desconoce cómo fue a dar a ese sitio.

Los elementos de la Guardia de Proximidad solicitaron apoyo a Protección Civil, y juntos la rescataron con éxito, mediante maniobras con equipo de cuerdas.

Por fortuna, no presentó lesiones de gravedad, solamente laceraciones leves en brazos, codos y rodillas.

Un familiar acudió por ella, para trasladarla a un hospital privado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_10_at_7_04_45_PM_f074283140
Lanza Apodaca programa de útiles; beneficiará a 80,000 alumnos
EH_UNA_FOTO_c7b05800e1
Apodaca se corona tetracampeón estatal en Olimpiada 2025
Whats_App_Image_2025_06_29_at_8_14_26_PM_2317dcbfaf
Inicia Apodaca el programa 'Becas Contigo 2025'
publicidad

Últimas Noticias

garcia_luna_6c37a3a901
Denuncia Genaro García Luna maltratos en prisión de EUA
INFO_7_UNA_FOTO_6_e28a13d86e
Cae tráiler en arroyo tras salir de la carretera; conductor muere
ue_eua_945e11edbf
Firman EUA y UE acuerdo comercial con aranceles del 15%
publicidad

Más Vistas

nl_abrahm_vargas_metrorrey_obras_f7dd445c37
Ante el regreso a clases reabrirán los carriles exprés
EH_UNA_FOTO_2025_08_19_T163003_644_6a841e3278
Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista y dueño de Enigma Norteño
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
publicidad
×