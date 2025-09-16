Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_16_at_7_41_48_PM_8de45324f2
Nuevo León

Rescatan a tigre y retiran acumulación de llantas en Escobedo

El cachorro de tigre fue rescatado durante una recolección irregular de decenas de neumáticos y que presuntamente era utilizado para intimidar a los vecinos

  • 16
  • Septiembre
    2025

Un cachorro de tigre fue rescatado durante un operativo municipal en el sector Nexxus Platino Segundo Sector, donde autoridades atendieron una denuncia por la acumulación irregular de decenas de llantas en un domicilio en el municipio de Escobedo.

En la vivienda, mientras se estaba realizando la recolección de los neumáticos almacenados de manera insalubre, se localizó a un felino de aproximadamente mes y medio el cual presuntamente era utilizado por los habitantes del domicilio para intimidar a los vecinos. 

Dos personas fueron detenidas por resistencia a la autoridad y por no acreditar la procedencia legal del animal, el cual fue entregado a la PROFEPA para su resguardo.

WhatsApp Image 2025-09-16 at 7.41.47 PM.jpeg

El Gobierno de Escobedo informó que también se aseguró una camioneta de redilas y se retiraron los neumáticos para evitar criaderos de mosquitos y fauna nociva.

La administración municipal destacó que este tipo de acciones se realizan en coordinación con la ciudadanía para proteger la salud pública, la seguridad y el bienestar animal.

WhatsApp Image 2025-09-16 at 7.41.48 PM.jpeg


