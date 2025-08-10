Rescatan a tres senderistas en el Cerro de las Mitras

Tres personas fueron rescatadas del Cerro de las Mitras con síntomas de deshidratación y uno lesionada, informó Protección Civil.

Esto ocurrió durante el mediodía del sábado, en la zona conocida como “La V” del cerro.

“Atendiendo de manera oportuna los reportes de auxilio, elementos de Protección Civil Nuevo León se encuentran en descenso del Cerro de la Mitras auxiliando a tres personas que se encuentran con síntomas de deshidratación”, informó la corporación estatal.

Al lugar llegaron los elementos de búsqueda y rescate, quienes proporcionaron ayuda a los senderistas.

Se confirmó que una de las personas estaba lesionada, por lo que le brindaron atención de primeros auxilios en la zona donde fueron localizados.

Las tres personas pudieron realizar el descenso del cerro por su cuenta solo con la ayuda y guía del personal de protección civil y no hubo más afectaciones sobre este incidente.

“Si vas a la montaña recuerda llevar suficiente agua y conocer bien tu ruta. Avísale algún familiar sobre tu recorrido”, informó protección civil en sus redes sociales.

También compartieron recomendaciones para las personas que practican el senderismo: revisas las condiciones meteorológicas para evitar accidentes, nunca ir solo, siempre avisar algún familiar sobre el recorrido y llevar suficiente hidratación y protegerse del sol para evitar un golpe de calor.

