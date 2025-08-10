Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_10_at_2_27_16_PM_1_9a4137d591
Nuevo León

Rescatan a tres senderistas en el Cerro de las Mitras

Se confirmó que una de las personas estaba lesionada, por lo que le brindaron atención de primeros auxilios en la zona donde fueron localizados

  • 10
  • Agosto
    2025

Tres personas fueron rescatadas del Cerro de las Mitras con síntomas de deshidratación y uno lesionada, informó Protección Civil.
Esto ocurrió durante el mediodía del sábado, en la zona conocida como “La V” del cerro.

“Atendiendo de manera oportuna los reportes de auxilio, elementos de Protección Civil Nuevo León se encuentran en descenso del Cerro de la Mitras auxiliando a tres personas que se encuentran con síntomas de deshidratación”, informó la corporación estatal.

Al lugar llegaron los elementos de búsqueda y rescate, quienes proporcionaron ayuda a los senderistas.  

Se confirmó que una de las personas estaba lesionada, por lo que le brindaron atención de primeros auxilios en la zona donde fueron localizados.

WhatsApp Image 2025-08-10 at 2.27.16 PM.jpeg

Las tres personas pudieron realizar el descenso del cerro por su cuenta solo con la ayuda y guía del personal de protección civil  y no hubo más afectaciones sobre este incidente. 

“Si vas a la montaña recuerda llevar suficiente agua y conocer bien tu ruta. Avísale algún familiar sobre tu recorrido”, informó protección civil en sus redes sociales.

También compartieron recomendaciones para las personas que practican el senderismo: revisas las condiciones meteorológicas para evitar accidentes, nunca ir solo, siempre avisar algún familiar sobre el recorrido y llevar suficiente hidratación y protegerse del sol para evitar un golpe de calor.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_11_at_12_46_37_AM_0a48936195
Desmiente Conagua riesgo en abasto de agua en Tamaulipas
Whats_App_Image_2025_08_10_at_11_24_00_PM_71af8119b3
Destaca Nuevo León en producción de autopartes a nivel nacional
Whats_App_Image_2025_08_11_at_12_47_56_AM_611c880d27
Rompen récord decomisos de huachicol en el noreste del país
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_DOS_FOTOS_1_104d67681d
Mueren bebé y un adulto tras accidente vial en Tamaulipas
aicm_reanudan_operaciones_9cc3d947f7
AICM reanuda operaciones tras suspensión por tormenta
rusia_acusa_a_ucrania_5c0de8205a
Ucrania contrata a cárteles mexicanos para la guerra, acusa Rusia
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
sddefault_d5e7b2ce5f
Estos son los pueblos originarios de Nuevo León
lluvia_archivo_33df2597ac
Alerta Conagua por tormentas en Nuevo León durante la tarde
publicidad
×