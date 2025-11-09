Respalda Partido Verde a Waldo por candidatura

El Partido Verde tiene ya tienen a su candidato a la gubernatura de Nuevo León para el 2027: el legislador morenista Waldo Fernández, aseguró Manuel Velasco, senador y coordinador del grupo parlamentario verde en la Cámara Alta.

A pregunta expresa sobre los perfiles que analizan postular en la entidad para contender en los próximos comicios, el ex gobernador de Chiapas dijo que tienen claro el respaldo hacía las pretensiones declaradas de Fernández.

“Nosotros estamos apoyando la candidatura del senador Waldo, es el candidato que nosotros estamos impulsando, vemos que tiene preparación, tiene capacidad, y de acuerdo con las mediciones que hemos venido realizando es un candidato muy competitivo”, destacó.

En ese sentido, dijo que serán respetuosos de los tiempos electorales y los procedimientos que manejen los partidos.

El legislador, sin embargo, reiteró que independientemente de otros perfiles que han alzado la mano en la entidad, de quienes destacó sus capacidades sin mencionarlos directamente, el apoyo es para Fernández.

“Vamos a esperar los tiempos, se va a resolver por medio de encuestas, todos tienen derecho a participar”, dijo, “sin embargo nosotros vemos que, al día de hoy, el que representa mayor competitividad es Waldo”, sentenció.

